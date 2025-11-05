広島からドラフト５位で指名された佛教大の１９１センチ右腕・赤木晴哉投手が５日、京都市内の同大学で鞘師スカウトらから指名あいさつを受けた。取材に応じた赤木は、「自分が先発するから『見に行きたい』と思われるような、目標とされる選手になりたい」と意気込んだ。

日本ハムの達孝太とチームメイトだった天理高時代は、故障に苦しみ、公式戦登板はわずか２試合に終わった。しかし、佛教大（京滋大学）で頭角を現し、２年春からリーグ戦に登板すると、同年秋にベストナインを初受賞。３年秋は最優秀投手とベストナインを獲得した。さらに、今年は春秋連続で最優秀選手に輝き、リーグ通算１９勝（３敗）の成績を残した。担当の鞘師スカウトは、「通常の５位で取る選手のレベルより高い。（３、４位でも）おかしくなかったと思います」と明かし、「先発として取っているので、先発ローテーションの６人の枠に近未来、入ってもらえるように頑張ってほしい」と期待した。

ドラフト指名後には、達から祝福メッセージが届いたという。再び同じ舞台に立つ最速１５３キロ右腕は、「高校の時は負けてばかりだったけど、プロではしっかり投げ勝てるようになっていきたい」と対抗心を燃やした。

なお、チームは明治神宮大会（１４日〜１９日）出場をかけた関西地区大学選手権で第１代表を勝ち取り、１４日に日本文理大（九州四連盟）との初戦を迎える。