5日（水）北日本や日本海側はスーパームーンが見られそうです。

＜5日（水）の天気＞

本州付近は高気圧に覆われて、北日本や日本海側を中心に日差しが届いています。太平洋側では高気圧の縁をまわって湿った空気が流れ込み、雲が広がっています。午後も九州や四国、紀伊半島で雨の降るところがあるでしょう。関東や東海も雲が多くなり、夜遅くには沿岸部で雨の降り出すところがありそうです。沖縄では前線の影響で雨の強まっているところがありますが、午後は次第におさまってくるでしょう。

5日の夜は、今年1番大きく見える満月、スーパームーンになります。北日本や日本海側ではきれいに見られそうですが、太平洋側では雲に隠れてしまいそうです。運がよければ、雲の間から見られるかもしれません。東京の月の出は午後4時12分です。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より2〜3℃高くなるところが多いでしょう。関東や東海は前日並みにヒンヤリとしそうです。

札幌 15℃（＋3）

仙台 17℃（＋2）

新潟 19℃（＋2）

東京 17℃（±0）

名古屋 18℃（±0）

大阪 19℃（＋1）

鳥取 21℃（＋2）

高知 22℃（＋3）

福岡 22℃（＋3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

6日（木）は太平洋側も天気が回復し、沖縄も日差しが戻りそうです。7日（金）にかけて晴れますが、8日（土）は次第に雲が多くなり、9日（日）は広く雨になるでしょう。

■北日本・東日本

6日（木）は関東や東海でくもりや雨となり、午後は北海道でも雨が降りそうです。7日（金）〜8日（土）は北海道で雪の降るところがありますが、そのほかは晴れるところが多いでしょう。9日（日）は各地でザッと雨が降り、週明けは冬型の気圧配置になることで北日本や北陸で雨や雪が降る見込みです。