高市首相の所信表明演説に対する代表質問が、参議院でもスタートしました。野党は、政治とカネの問題はまだ決着していないと高市首相を追及しました。中継です。

高市首相はいわゆる裏金問題で不記載のあった議員を政府の要職に起用した事で国会運営に影響が出ている事について陳謝しました。

立憲・水岡俊一議員

「高市首相が官房副長官に任命した佐藤啓参議院議員は旧安倍派で裏金問題に関与していますが、改選は3年後なので選挙の審判を受けていません。まさに高市総理の任命責任が問われます」

高市首相

「（佐藤副長官の起用で）国会運営に混乱を来すことになったことにつきましては真摯におわびを申し上げます」

また、午後には国民民主党の玉木代表が質問に立ちます。

国民民主党・玉木代表

「高市内閣になっていろんなことが変わったと言われますが、本当に変わったのか、変わったことと変わってないことをしっかり確認していきたいなと思っています」

玉木代表は物価高対策として年収の壁の引き上げなどの実現を高市首相に改めて求める考えです。

一方、自民党や立憲民主党など与野党の6党は5日、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで正式合意しました。来週13日から来月11日まで段階的に補助金を増やし最終的に1リットルあたり25.1円分の税負担を軽減します。一方、財源については歳出改革などで確保することを検討し、年末までに結論を得るとしています。