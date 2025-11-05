『呪術廻戦』ひえっ！顔が怖すぎるだろ… 死刑執行人！乙骨憂太の特別映像が解禁
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）キャラクター特別映像の第2弾・乙骨憂太が公開された。
【動画】顔が激変！殺意あふれる乙骨 公開された『呪術廻戦』キャラ別映像
第2弾は特級呪術師の一人・乙骨憂太で、死刑執行人としての冷徹さと狂気を宿した視線を向け、虎杖へ迫りゆく乙骨の姿が描かれた映像となっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
【動画】顔が激変！殺意あふれる乙骨 公開された『呪術廻戦』キャラ別映像
第2弾は特級呪術師の一人・乙骨憂太で、死刑執行人としての冷徹さと狂気を宿した視線を向け、虎杖へ迫りゆく乙骨の姿が描かれた映像となっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。