¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦»û²È¡¢Åìµþ¿Ê½Ð2Ç¯ÌÜ¤ÇÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤Ø¡¡ÍèÇ¯¤«¤é²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Êª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFacilo¡Ù¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¼ãÄÐÀé²Æ¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º
¡¡Ãæ¸ÅÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»û²È¤Ï¡Öº£¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊÅìµþ¿Ê½Ð¤ÇÀè¤Ë1¿Í¤Ç¡Ë4·î¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ë²ÈÂ²¤¬Íè¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Êª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾åµþ2Ç¯ÌÜ¤ÇÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£¤Þ¤ÇÄÂÂß¤â´Þ¤á¤Æ²È¤òÃµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥¹¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÊâ¤¯Æ»¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÄã¤¹¤®¤ë¾ò·ï¤ò¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£°ìÊý¤Î»û²È¤Ï¡Ö¼£°Â¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤ÆºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¸ÄÂÅ¶¨¤¹¤ë¤«¡×¤È»û²È¤Ï»ýÏÀ¡£¡ÖÅìµþ¤ÏÆÃ¤ËÂÅ¶¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¡£Âçºå¤è¤ê¤â²ÈÄÂ¤¬¤à¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¡£Âçºå¤À¤È2LDK¤Î70Ê¿ÊÆ¤Ç²ÈÄÂ¤¬13Ëü±ß¡£º£¤Ï28Ê¿ÊÆ¤Ç16Ëü±ß¡£ºÇ½é¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤Æ¡£ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¥¦¥½¤Ä¤±¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤ÃÍÃÊ¤¬ÂÅ¶¨¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ï¡ØFacilo¡Ù¤Î¿·WEB CM¤Ë½Ð±é¡£5Æü¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¼ãÄÐÀé²Æ¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º
¡¡Ãæ¸ÅÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»û²È¤Ï¡Öº£¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊÅìµþ¿Ê½Ð¤ÇÀè¤Ë1¿Í¤Ç¡Ë4·î¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ë²ÈÂ²¤¬Íè¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Êª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾åµþ2Ç¯ÌÜ¤ÇÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£¤Þ¤ÇÄÂÂß¤â´Þ¤á¤Æ²È¤òÃµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥¹¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÊâ¤¯Æ»¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÄã¤¹¤®¤ë¾ò·ï¤ò¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£°ìÊý¤Î»û²È¤Ï¡Ö¼£°Â¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤ÆºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ï¡ØFacilo¡Ù¤Î¿·WEB CM¤Ë½Ð±é¡£5Æü¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£