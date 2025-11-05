【App Store iPhoneゲームチャート】『仮面ライダー DEFENSE WARRIORS』が1位に初登場（10/27〜11/2）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年10月27日〜11月2日）では、「無料ゲームチャート」1位に『仮面ライダー DEFENSE WARRIORS』が初登場。「有料ゲームチャート」1位には、『Minecraft』がランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆「仮面ライダー」シリーズのタワーディフェンスゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『仮面ライダー DEFENSE WARRIORS 』は、「仮面ライダー」シリーズのタワーディフェンスゲーム。過去作も合わせて全部で33体の仮面ライダーが登場する。ゲームはユニットを配置して、迫り来るエネミーを倒すというもの。エネミーが「防衛ライン」を越えると、ダメージを受け、体力がゼロになるとゲームオーバーとなる。ユニットによって性能が大きく変わるため、戦略性が求められる。
続く2位には『ブロックブラスト（Block Blast）』、3位には『Jigsolitaire - ジグソリティア』がランクイン。
2位の『ブロックブラスト』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品。操作はシンプルながら、バックに流れる効果音やリズムが楽しい。根強い人気を誇り、前週3位から順位を上げた。
◆『パチスロ かぐや様は告らせたい』は初登場から3週連続のTOP3入り
一方「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。こちらも根強い人気を誇り、前週2位から順位を上げ首位を獲得した。
続く2位には『パチスロ かぐや様は告らせたい』、3位には『スイカゲーム-Aladdin X』がランクイン。
2位の『パチスロ かぐや様は告らせたい』は、SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマートフォン向けゲームアプリ。作品を忠実に再現した多彩な演出が楽しめるだけでなく、純増約9.0枚/Gの高純増ATで出玉を増やしていくボーナス1G連タイプ、本機でしか見られない演出や、作品を彩る名曲、完全新曲も搭載されており、ホールと同様に楽しめるほか、ミニゲームなど本アプリならではの遊び方もできる。前週から順位は落としたが、初登場から3週連続のTOP3入りとなった（初登場1位→1位→2位）。
※ランキングについて
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
