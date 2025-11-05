『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の#2が放送。“ギャル界のサラブレッド”として知られる、ゆうちゃみの実妹のゆい小池が「裏目に出たかな」などと、涙を流しながらモデルとしての苦悩を明かすヒトコマがあった。

【映像】ゆうちゃみ妹、白肌際立つ超ミニスカ姿

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。

前回の放送では、オーディションで選抜されたメンバーによるランウェイバトルが行われ、Popteenチームが勝利を収めた。今回のバトル内容は「秋冬トレンド・スチールバトル」。TGCが選ぶ今年の秋冬トレンドを5つ発表し、それぞれのチームから各テーマにつき１人を選抜。選抜メンバーはテーマに沿ったコーディネートを完成させ、スチール撮影を行う。コーディネートのセンスだけでなく、撮影中のポージングや表情も審査に含まれる。

注目を集めたのは、ゆうちゃみの妹で2023年に専属モデル入りしたゆい小池（20歳）。ゆい小池は、ギャル界のサラブレットでありながら、egg雑誌の巻頭企画にまだ一度も載ることができていないという。ゆい小池は現状について「実力不足だと思います」と語った。

また前回のランウェイバトルでは、ランウェイ経験者だったにも関わらず選抜入りすることができず悔しい思いをした。今回は、“ヤンカワ”をテーマに必ず選抜入りするために熱心にコーディネートを選んだ。

最終的にゆい小池が完成させたコーデは、レザーのブーツとレザーのアウター、インナーはアクセントとして赤で派手めにして、大き目のサングラスをかけるというもの。

しかし、選抜にはほかのモデルが選ばれてしまい、またしてもゆい小池は選ばれず。涙を浮かべながら「めっちゃ悔しいです。ジャンルも甘ギャルにしようと思ったけど、いつもと違う（ヤンカワ）ものにしたほうが編集部の目に留まるかなと思ったから」と今回の作戦を明かし、「裏目に出たかな。悔しい」と心情を語った。