カルビー、今期経常を一転12％減益に下方修正、配当は6円増額

カルビー <2229> [東証Ｐ] が11月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.8％減の103億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の304億円→263億円(前期は298億円)に13.5％下方修正し、一転して11.9％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.7％増の159億円に伸びる計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の60円→66円(前期は58円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％減の51.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.1％→5.8％に大幅悪化した。



