Hey! Say! JUMPが、11月26日にリリースするニューアルバム『S say』より、リード曲「Symphony」のショートMVを本日11月5日21時にプレミア公開する。

（関連：Hey! Say! JUMP、シングル『encore』は全曲必聴 さらなる可能性と多面的な魅力が引き出された1枚に）

本楽曲は、今作を象徴するシンフォニックで生命力感じるクラシカルナンバー。オーケストラのような力強く上質なストリングスや鍵盤に、メンバーの激しくも妖艶なダンスと歌声が化学反応する一曲だ。

MVは、楽曲の美しさと力強さ、そして“迷宮”をダイレクトに感じる映像となっている。“無限に続く廊下”、“覗き込んだ万華鏡”、“狭い部屋”、“額縁”など、囲まれた空間に広がる“空＝理想世界”。その虚像に過ぎない理想世界へ手を伸ばし、葛藤し続けるメンバーを、現代美術館を舞台に撮影した。

また、今回はフロアダンスやフォーメーションダンスなども見どころに。メンバー全員が思いを一つにし、何度もテイクを重ね、プレイバックを見返すなど、気合いの入ったダンスシーンだが、有岡大貴の靴が抉れ、八乙女光のズボンが破けるなどのハプニングもあったという。

MVに登場する“空の絵”は、前作「GHOST」のMVにも登場しており、世界観のつながりも感じられるキーアイテムとなっている。

なお、アルバムの初回限定盤1に収録されるメイキングでは、有岡、伊野尾慧の撮影シーンのはずが知念侑李も登場する場面や、メンバーが大きな部屋のすみっこに集まり、おしゃべりするシーンも収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）