【「ULTRAMAN」22巻】 11月5日発売 価格：770円 【「ULTRAMAN」最終章開幕直前！ 今からでも追いつける1～10巻11円（税込）セール！】 実施期間：11月5日～11月18日

ヒーローズは、清水栄一氏と下口智裕氏によるマンガ「ULTRAMAN」22 巻を11月5日に発売した。価格は770円。発売を記念し、同作のセールを各電子書店にて実施している。セールの期間は11月18日まで。

「ULTRAMAN」は「コミプレ-Comiplex-」にて連載されているマンガ。最新22巻では、ゼットンコアの代表が地球側に降伏を迫る。

なお、今回実施するセールでは、対象電子書店で本作の1巻から10巻までが11円、11巻から16巻までが半額となる。

「運命に抗う者たちよ」

星団評議会の裏で暗躍していたゼットンコア。その代表であるダムドが表舞台に上がった。そしてその圧倒的な力を示し、地球側への降伏を迫る。「秩序」のための「混沌」。地球人、異星人、そして科特隊――それぞれがそれぞれの立場で動き出す。「侵略」まで許された時間は後わずか！

Kindle、ピッコマ、LINEマンガ、ebookjapan、マンガBANG！、dブック、DMM.com、紀伊國屋、kinoppy、GooglePlayブックス、dアニメストア、BOOK☆WALKER、ブッコミ、ブックライブ、マンガボックス、まんがセゾン、モビぶっく、U-NEXT、DLsite/comipo、COCORO BOOKS、Amebaマンガ、よむるん、honto、auブックパス、Reader Store、コミックフェスタ、yodobashi.com（敬称略）

