日本テレビ『アナザースカイ』の公式SNSが更新され、ゲストの山下美月のスタジオオフショットやパリでの様子が披露された。

【写真】爽やかなノースリワンピ姿を披露した山下美月

■『アナザースカイ』でフランス・パリを訪れた山下美月

山下は、11月8日放送回の『アナザースカイ』出演。番組では、フランス・パリを訪問。現地では、電車移動をしながら美食を堪能するほか、フランスの家庭料理に初挑戦する姿が放送される。

番組公式Xには「今週のアナザースカイは #山下美月 さん IN パリ 収録後に撮影したソロショットをお届け！笑顔がとっても素敵です」と綴られ山下のソロショットが公開された。白い襟付きの黒いノースリーブワンピース姿で、爽やかな笑顔を見せている。公開されたのは、手を前で合わせた全身ショット（1枚目）と笑顔でピースする姿（2枚目）。

SNSには「可愛くて最高！」「ビジュ満点！」といった絶賛する声が集まっている。

■山下美月がフランスの家庭料理に初挑戦

別の投稿では、「普段から食べることも、料理をすることも好きだと話してくれた山下さん 今回は、日本でもおなじみのフランスの伝統料理を、本場ならではのレシピで挑戦」と綴られ、フランスの家庭料理を教えてもらいながら作っている時のエプロン姿のショットも公開された。

番組のXでは、包丁を使って野菜の皮を剥いている姿が披露されている。また、Instagramには料理に味付けをしている様子を収めた写真も。

■「ラデュレ」も訪問！ピンクのコート姿でパリを満喫

また、山下は自身のInstagramを更新し、パリでのオフショットを披露。『アナザースカイ』出演を告知し、「場所は、4度目の訪問となったフランス・パリです 過去にも訪れた場所で懐かしさを感じたり…お洋服も沢山考えて選びました！ 素敵な旅になりました 是非、ご覧ください」とコメント。ピンクのコートを着た姿で、マカロンで知られる「ラデュレ」を訪れた様子や（1・3枚目）、エッフェル塔との記念写真（2枚目）を公開。

『アナザースカイ』のXにも「ラデュレ」店内でスイーツをスマホで撮っている姿を収めたオフショットが公開されている。