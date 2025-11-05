家を見つけるまでのつなぎとして背負います。

現代社会が抱える問題の1つが、ホームレスに転じてしまう人たち。事情はそれぞれですが、いつ誰の身に起こっても不思議ではないかもしれません。

家財道具を持ち歩くわけにはいきませんし、荷物は移動ができる最低限になってしまいます。筆者がロサンゼルスにいたときは、スーパーのショッピングカートに荷物を詰め込んで、ガラガラ押しているホームレスをよく見かけました。

夜空の下で安心できるキット

サンフランシスコの若者が始めたホームモア・プロジェクトは、サバイバルキットの「Makeshift Traveler（一時凌ぎの旅人）」を提供します。

再利用プラ材で作られたバックパックは防水で頑丈。最大の特徴は4Wの太陽光パネルで、中にある10,000mAhのバッテリーを充電してUSB-Cポートにケーブルを挿し、スマホなどに使えます。太陽光に限らず、建物の壁にあるコンセントからも充電は可能。

現代のホームレスは、スマホでの連絡や情報を得ることが生命線ですからね。

キットの内容

中にはFM/AMラジオとヘッドホン、3種類の発光モードを持つ充電式LED懐中電灯、ペットボトル、暖かい寝袋、防水ポンチョ、身分証明書、貴重品箱、衛生キット、靴下、折りたたみテント、バックパックの盗難防止用ワイヤーロックが入っています。

ちなみにバックパック下部の黒い部分は、衣類などを詰めて膨らませると枕になります。余すところなく使えて抜かりはありませんね。

たくさんの人たちに配られた

これまでカリフォルニア州25都市で、1,200個以上が配布されたとのこと。進化を続けて次に配るのは5世代目。年末までに2,000個が配布されるんですって。

上記のアイテムとは別に、炊き出し、シェルター、カウンセラー、薬物依存者への外来プログラムなどの案内が書かれた紙も入っています。提携パートナーがたくさんあるので、電話1本で救いの手が差し伸べられるのは心強いです。

モバイルバッテリーは超重要アイテム

以前はロンドンのホームレスのため、市のレンタサイクルにくっつけ、ペダルを後ろ向きに漕いで充電するモバイルバッテリーがありました。

救済サービスも大事ですが、現場ですぐ役立つガジェットは重要度が高い。そしてそれらを考案・製造・配布することで救われる人がたくさんいるわけですね。

ホームレス人生最後のバックパック

「Makeshift Traveler」は、住処が見つかるまでに使う最後のバックパックになるよう作ったという優しさ溢れるバックパック。ホーム「レス」ではなく、ホーム「モア」というシャレたネーミングも良いですね。

だけど普通に便利そうなので、家が手に入っても手放すのはもったいないかも。無事に社会復帰できたら、辛い時期を共に乗り越えた相棒として大事にする人が出てくるかもしれません。

