

秀長亡きあとの豊臣政権のほころびについて振り返ります（写真：blanscape／PIXTA）

もし秀長が生きていたら徳川の天下は訪れなかっただろう――。もちろん歴史に「if」はあり得ませんが、多くの歴史家をしてこう言わしめるほど、豊臣家中における存在感が大きかったのが、秀吉の弟・秀長です。

本稿では、秀長の没後、坂道を転がるように衰退の一途をたどった豊臣家の迷走について、駿河台大学法学部教授・黒田基樹氏監修の『秀長と秀吉 天下を取った豊臣兄弟と野望に生きた戦国武将たち』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「太閤」を称し「唐入り」を決断

秀吉には多くの有能な直臣たちがいたが、彼らはあくまでも秀吉の命令を遂行する役割にあり、秀長のように、秀吉に直言し、その考えを変えられるような立場にはなかったようだ。そのためか、秀長亡きあとの豊臣政権は、徐々にほころびを見せていく。

秀長が亡くなった約2カ月後の天正19年（1591）2月28日、秀吉の側近の一人で、秀長とともに諸大名の取次も行ってきた千宗易（利休）が、秀吉の命により切腹する。宗易が秀吉の怒りを買った理由については諸説あり、いまだ定まっていない。

その約半年後の同年8月5日、秀吉の後継者になるはずだった鶴松が、わずか3歳で亡くなった。このとき、秀吉は目も当てられぬほどに嘆き悲しんだという。

同年10月、秀吉は、朝鮮を経て明にまで兵を進める「唐入り」の実行を決め、その拠点として肥前名護屋城の普請を開始。それまで京都で進めていた大仏殿の工事を中止させ、渡海のための軍艦建造にその資材をまわしている。

同年12月、秀吉は甥の秀次に、豊臣家の家督と関白職を譲り、自身は「太閤」を称するようになった。ただし、その後も秀吉は実権を握り続けながら、「唐入り」の準備を進めていく。

文禄の役が始まる天正20年（1592）正月、秀吉は「唐入り」にあたっての軍勢編制を開始。同年3月に、九州・四国・中国諸勢に渡海を命じ、3月26日に、秀吉自身も名護屋城へと向かった。

4月12日、小西行長と対馬の宗義智（そうよしとし）らの率いる第一軍が釜山に上陸して「唐入り」への協力を要請したが、返事がなかったため翌13日に釜山城を攻め落とし、さらに15日には釜山内陸の東莱（とうらい）城を攻略。こうして文禄の役（第一次朝鮮出兵）が始まった。

朝鮮の首都・漢城を攻略

小西行長・宗義智らの第一軍に続いて、加藤清正・鍋島直茂らの第二軍、黒田長政・大友義統らの第三軍が朝鮮に侵入。天正20年5月3日には、朝鮮の首都・漢城が陥落し、朝鮮国王が逃亡した。

同月18日、首都陥落の報をうけた秀吉は、明征服後の統治構想を描いた「三国国割構想」を秀次に示した。

その内容は、後陽成天皇を北京に移し、日本の天皇は良仁（かたひと）親王か智仁（としひと）親王とし、豊臣秀次を明の関白（大唐関白）とし、日本の関白には羽柴秀保か宇喜多秀家を任命し、朝鮮は羽柴秀勝（小吉秀勝）か宇喜多秀家に与えるとし、さらに秀吉自身は日明貿易の拠点だった寧波（にんぽう）に居所を定めるというものだった。

この頃秀吉は、石田三成ら側近とともに朝鮮への渡海の準備を始めるが、徳川家康や前田利家らが秀吉の身を案じて押しとどめた結果、秀吉の渡海は翌年3月まで延期され、代わって石田三成・増田長盛・大谷吉継が朝鮮三奉行として渡海し、朝鮮に在陣する諸大名を指揮することになった。

その後も日本軍は朝鮮半島全域の攻略を進めるが、戦線が広範囲になりすぎたことや兵糧の不足、朝鮮義兵の決起などに加え、7月に李舜臣の率いる朝鮮水軍に大敗して補給路を断たれ、さらに明が大軍を派遣したことなどによって、徐々に困難な状況におちいっていた。

文禄2年（1593）正月7日、李如松（りじょしょう）を提督とする明軍が平壌に陣する小西行長・宗義智らの日本軍を破り、漢城に向けて南下する。これに対し日本軍は、漢城の北方にある碧蹄舘（へきていかん）で小早川隆景らの軍勢が明軍を破り、李如松は撤退した。

こうしたなかで明との講和交渉が進められ、文禄2年4月17日に日本軍は漢城から撤退。5月15日に、明の使節（ただし、明皇帝からの正式な使節を詐称する偽の使節だった）は石田三成、小西行長らの案内により肥前名護屋城に到着した。

6月28日、秀吉は和議条件七ヶ条を偽の明使節に提示している。その内容は「明皇女を天皇の后とする」「断絶していた日明貿易を再開する」「朝鮮半島南部を日本に割譲する」「朝鮮王子および家老の人質差し出し」といったもので、日本側の優位を示すものであった。

しかし、この要求では和議がまとまらないとみた明の「使節」と小西行長ら日本側の折衝担当者は、秀吉の「降表」（降伏状）を偽作し、行長の家臣・内藤如安に持たせて明皇帝のもとに派遣した。

秀頼の誕生と秀次事件

こうしたなか、文禄2年8月3日、再び淀殿が若公（拾、のちの豊臣秀頼）を産む。この報をうけた秀吉は大坂城に帰り、以後、名護屋城に戻ることはなかった。

同年9月、秀吉は日本を5つに分け、そのうち4つを秀次に、残り1つを自身の手元に残し、いずれ拾（秀頼）に譲るという国内分割案を述べたという。また、同年10月1日に、秀吉は拾と秀次の娘との婚約を決める。秀吉は、秀次と拾を舅婿の関係にすることで、2人に天下を受け継がせるつもりだったようだ。

文禄3年（1594）正月、秀吉は新たに築城された伏見城に母子とともに移り住み、以後、同城を拠点に政権を運営するようになる。

ところが文禄4年（1595）7月、突然、秀次に謀反の疑いが持ち上がる。秀次は弁明のために伏見城の秀吉のもとへ赴くが、登城も拝謁もかなわなかった。許しを得られないと判断した秀次は元結（もとゆい）を切って出家し、わずかな供を連れて高野山へ出奔した。

それを知った秀吉は、7月10日に秀次の追放を公式に発表し、さらに高野山の住僧たちに秀次の監視を命じた。そして同月15日、秀次は切腹する。

なお、秀次の高野山への出奔や切腹は、秀吉に命じられたとする説のほか、秀次が疑いを晴らすために自ら行ったとする説もあるが、いずれであるかは定かでない。

さらに8月2日、秀吉は秀次の子女や妻妾ら30人以上を京都の三条河原で処刑したほか、近臣の多くも粛清されたという。

慶長の役と朝鮮軍の反撃

秀次が自害した結果、秀吉の後継は拾（秀頼）となったが、まだ幼いため関白職を継がせることはできなかった。そうしたなかで、明との講和交渉はまだ続いていた。

文禄5年（1596）閏7月、畿内で大地震（慶長伏見地震）が発生。秀吉のいた伏見城も天守をはじめ多くの建造物が倒壊したため、秀吉は城の移転を決定。近隣の「木幡山（こはたやま）」で新たな伏見城の築城を開始した。

同年9月、秀吉は大坂城で明の使節を迎える。

しかし、明皇帝からの誥勅（こうちょく／皇帝が位や官職を与える命令）の内容は、「茲特封爾為日本国王（茲に特に爾を封じて日本国の王と為す）」というもので、さきに明に提示していた和議条件はまったく無視されていたため、秀吉は激怒。結果、講和交渉は決裂し、翌慶長2年（1597）2月、秀吉は西国諸将に朝鮮への再出兵を命じた。

この慶長の役（第二次朝鮮出兵）は、明の征服を目的とした「唐入り」ではなく、朝鮮半島南部の確保を目的とした戦争であった。

戦闘は同年6月から始まり、翌7月、藤堂高虎、島津義弘らの率いる軍勢が、元均（文禄の役で日本軍を破った李舜臣は当時、失脚していた）の率いる朝鮮水軍を巨済島で破り、日本軍は慶尚・全羅・忠清（けいしょう・ぜんら・ちゅうせい）の三道へ進軍、朝鮮半島の南部を確保していったが、やがて明・朝鮮軍の反撃に苦しめられるようになる。

同年12月には、加藤清正・浅野幸長らの籠もる蔚山城が明の大軍に包囲され、水道および補給路を断たれ、厳寒のなか厳しい戦いを強いられる。加藤・浅野らは翌年正月、西生浦から到着した毛利秀元らの救援隊によって窮地を脱している。

この蔚山城の戦いののち、宇喜多秀家らが戦線の縮小を提案したが、秀吉はこれを却下し、上申者を叱責したという。また、諸将の間でも、加藤清正と小西行長の対立などの内紛が続き、日本軍のなかでも厭戦の気分が強くなっていった。

サン・フェリペ号事件





朝鮮侵略の際、日本軍の間では、戦功の証として朝鮮人の耳や鼻を切り取る「耳切り（鼻切り）」という残虐行為が行われていた。切り取られた耳や鼻は、秀吉から派遣された軍（いくさ）目付けが諸大名から受け取り、塩漬けにして樽に詰め、秀吉のもとに送られていた。

秀吉は慶長2年9月に方広寺の近くに耳塚（鼻塚）を築き、これを供養している。また、同月に、秀吉は、前年に「秀頼」と改名した嫡男の拾を元服させ、従四位下・左近衛権中将に叙任させた（翌年4月に従二位・権中納言に昇進）。

なお、同時期の文禄5年9月には、土佐にスペイン船が漂着するサン・フェリペ号事件が起きている。このとき秀吉は、船荷と船員の所持金のすべてを没収。

この処置に対して抗議した船員が、スペインが宣教活動とともに征服事業を進めていると大言壮語したことや、イエズス会士によるフランシスコ会への讒言もあり、当時、畿内で活動していたフランシスコ会修道士らが捕らえられ、同年12月に26人が処刑されている。

（黒田 基樹 ： 駿河台大学法学部教授）