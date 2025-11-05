日常に快適さと上質な足元を！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！
街も通勤も軽やかに決まる！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！
ニューバランスのオーソドックスなランニングスタイルで提案するLIFESTYLEモデル「373」に新色が登場。スエード/メッシュのコンビネーションアッパーに定番カラーを明るいカラーと合わせて提案する。
スエードとメッシュを組み合わせたアッパーが軽さと通気性を両立し、長時間でも快適な履き心地を提供する。
ミッドソールにはクッション性の高い合成底を採用し、歩行時の衝撃をやわらげる設計となっている。
シンプルなデザインながら洗練されたシルエットで、日常のカジュアルからタウンユースまで幅広く活躍する。
約240gの軽量仕様で、ランニングスタイルをベースにした快適な履き心地が魅力のライフスタイルモデルである。
