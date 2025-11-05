Hey! Say! JUMP、ニューアルバム『S say』リード曲「Symphony」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの新曲「Symphony」のMV Short ver.が、11月5日21時にプレミア公開されることが決定した。

■MVの舞台は現代美術館！“脱出できない迷宮”を表現

ニューアルバム『S say』（読み：エッセイ/11月26日発売）のリード曲である「Symphony」は、『S say』の“S”を象徴する、シンフォニックで生命力が感じられるクラシカルナンバー。まるでオーケストラのような、力強くも上質なストリングスや鍵盤に、メンバーの激しくも妖艶なダンスと歌声が化学反応することで、観る者を一瞬で『S say』の世界へと誘う。

MVは「Symphony」の“美しさ”と“力強さ”、そして“迷宮”をダイレクトに感じさせる映像に。無限に続く廊下、覗き込んだ万華鏡、狭い部屋、額縁など、囲まれた空間に広がる“空＝理想世界”。その虚像に過ぎない理想世界へ手を伸ばし、葛藤し続けるメンバーを、美術館を舞台に撮影した。

特に、額縁に飾られたメンバーは、まさに“美” そのもの。しかし、そこに感じられるのは“美” だけではなく、何か心に引っ掛かる表情。一枚の額縁から、様々なことを想像して楽しめる、美術館さながらの深みが味わえる、芸術的なMVに仕上がった。

■有岡大貴の靴が抉れ、八乙女光のズボンが破けるなどのハプニングも

MVでは、オーケストラを感じさせる楽曲にぴったりな、妖艶で力強いダンスシーンにも注目。久しぶりのフロアダンスや、美しいフォーメーションダンスなど見どころ満載！ メンバー全員が想いをひとつにし、何度もテイクを重ね、プレイバックを見返すなど、いつにも増して気合いの入ったダンスシーンは、有岡大貴の靴が抉れ、八乙女光のズボンが破けるなどのハプニングもあったという。

なお「Symphony」のMVに何度も出てくる“空の絵”は、実は前作の配信シングル「GHOST」のMVにも登場していたもの。アルバム『S say』への世界観の繋がりも感じさせるキーアイテムとして、ぜひ「GHOST」のMVも観返してみよう。

また『S say』初回限定盤1に収録となるMVのメイキングには、有岡と伊野尾慧の撮影シーンのはずが、なぜか知念侑李が登場し、伊野尾の付き人に!? また、メンバーが大きな部屋のすみっこにぎゅぎゅっと集まり、たくさんおしゃべりするシーンも。こちらは初回限定盤1購入者だけの特典となる。ファンは要チェックだ。

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GHOST」



2025.11.26 ON SALE

ALBUM『S say』

