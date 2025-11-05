東京グレートベアーズがアップサイクルオークションを開催！

バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction」は3日（月・祝）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズとのアップサイクルプロジェクト「東京グレートベアーズ アップサイクル オークション」を開催することを発表した。

「HATTRICK」はスポーツチームや団体、アーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施している。また「アップサイクル」とは、本来であれば捨てられるはずの廃棄物に、地球環境に配慮してデザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせることで、別の新しい製品にアップグレードして生まれ変わらせる手法のことを言い、今回は2024-25シーズンで使用されたユニフォームパンツをショルダーバッグとしてアップサイクルするとのことだ。

オークションは3回に分けて行われ、【Vol1】は11月3日（月・祝）18:00～9日（日）22:00まで、【Vol2】は11月10日（月）18:00～16日（日）22:00まで、【Vol3】は11月17日（月）18:00～23日（日）22:00までとなっていて、該当ページより参加することができる。