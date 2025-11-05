玉置浩二、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌「ファンファーレ」MV公開！「田園」のMV映像をバックに熱唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

玉置浩二の新曲であり、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌「ファンファーレ」のCDが11月5日にリリース。併せて、MVが公開された。

■約30年前の自分と今の玉置浩二が共演

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、10月12日に初回放送がスタート。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。主題歌「ファンファーレ」が初回放送にて公開されると、ドラマの展開と相まって、SNSなど各所で大きな話題となっていた。

3年ぶりの新曲となった本楽曲は、ドラマのストーリーと自身の人生とを重ね合わせて書き下ろされ、疾走感溢れるメロディと玉置の圧倒的な歌唱は、時に傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人を“祝福＝ファンファーレ”する応援歌。

現在開催中のツアー『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』の10月27日・28日に行われた東京国際フォーラムA公演にて、故郷楽団と共にライブで披露されると、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

公開となったMVは、自身の代表曲のひとつである「田園」（1996年リリース）のMV映像をバックに、玉置が熱唱。約30年前の自分と今の玉置浩二が共演し、さらに北海道で生まれ育った玉置にとって身近な存在であり、ドラマの主役とも言える馬を随所にインサートした映像は、歌と共に駆けて続けてきた玉置自身の人生をも投影した必見の内容となっている。

また、2025年にシリーズ10周年を迎え、ファイナル公演では日本武道館にて360度の客席を沸かせた、玉置浩二とビルボードクラシックスのあらたなツアーが決定した。

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ファンファーレ」

2025.11.05 ON SALE

SINGLE「ファンファーレ」

