「１円も返済していない」韓国サッカー界に激震！元大宮の韓国代表レジェンドが詐欺容疑で告訴。過去には「日本はW杯に出ないほうがいい」発言で物議
韓国代表のレジェンドで、大宮アルディージャ（名称は当時）でもプレーしたイ・チョンス氏が詐欺の容疑で告訴された。11月４日、韓国メディアが一斉に伝えた。
『CBS』によれば、現地警察が詐欺の疑いで立件。告訴人はイ・チョンス氏の長年の知人であるA氏で、金銭問題で関係が悪化したと報じている。
訴状によると、イ・チョンス氏は2018年11月、A氏に「今はまとまった収入がないので、生活費を貸してほしい。数年後にはYouTubeチャンネルとサッカースクールを運営する予定なので、遅くとも2023年末までに全額返済する」と依頼。
A氏は、イ・チョンス氏の配偶者の口座に21年４月２日までに９回に分けて計１億3200万ウォンを送金。だが、21年秋頃から、イ・チョンス氏からの連絡が途絶え、「１円も返済していない」という。
また、イ・チョンス氏はA氏を「外国為替先物取引サイト」への投資に誘導。同サイトから数億ウォンを詐取したとA氏は主張している。
イ・チョンス氏は『CBS』の取材に対し、「確かに金銭は受け取ったが、詐欺には騙そうという意図が必要だ。そのような意図は全くなかったため、詐欺の主張は事実無根だ。A氏に返金するつもりだ」と反論。投資についても「全くの事実無根だ。投資を紹介したり、推奨したりしたことは一切ない」としている。
現役時代は「悪童」とも呼ばれ、引退後も歯に衣着せぬ発言で、話題を提供しているイ・チョンス氏。カタール・ワールドカップの組分け抽選会で、日本がスペイン、ドイツという強豪２か国と同グループになった際は、「日本はワールドカップに出ないほうがいい！」と冗談を言い、物議を醸した。
韓国サッカー界を騒然とさせている詐欺騒動は、果たしてどんな決着を見るのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
