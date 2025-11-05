きのうからきょうにかけて、山形県内でクマの出没が相次いでいます。

【写真を見る】生活圏へのクマ出没相次ぐ 住宅敷地内、小学校付近、保育園付近などで...住宅敷地内に居座ったクマ1頭を駆除（山形）

鶴岡市では住宅敷地内に居座っていたクマが駆除されたほか、新庄市では保育園の近くでも目撃され警察などが注意を呼びかけています。

警察や市によりますときょう午前７時４０分ごろ、鶴岡市長者町の住宅敷地内にクマが居座っていると住民から通報がありました。

クマは体長およそ７０センチで、午前８時４５分ごろ麻酔銃による処置で捕獲され、午前９時２０分ごろに駆除されたということです。

■小学校や保育園の近くでも...

鶴岡市の市街地ではクマの目撃が相次いでいます。

きょう午前５時５０分ごろに鶴岡市柳田で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

現場は朝暘第四小学校付近で警察と市は周辺をパトロールするなど警戒を続けています。

また、きょう午前７時２６分頃、新庄市福田の保育園付近で「クマが道路上を西の方に走っていった」と園の関係者から警察に通報がありました。

クマは体長およそ１メートルと見られています。

開園直前の出来事でしたが、人や物への被害は確認されていないということです。

警察と市ではクマはまだ付近に潜んでいる可能性もあるとして、警戒を呼びかけています。