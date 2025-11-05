　5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2120円安の4万9570円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9104.05円に対しては465.95円高。出来高は5万1697枚となっている。

　TOPIX先物期近は3219.5ポイントと前日比93.5ポイント安、現物終値比16.94ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49570　　　　 -2120　　　 51697
日経225mini 　　　　　　 49565　　　　 -2125　　　704578
TOPIX先物 　　　　　　　3219.5　　　　 -93.5　　　 61936
JPX日経400先物　　　　　 29050　　　　　-875　　　　4436
グロース指数先物　　　　　 687　　　　　 -18　　　　4641
東証REIT指数先物　　　　1961.5　　　　　　-8　　　　 237

株探ニュース