日経225先物：5日正午＝2120円安、4万9570円
5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2120円安の4万9570円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9104.05円に対しては465.95円高。出来高は5万1697枚となっている。
TOPIX先物期近は3219.5ポイントと前日比93.5ポイント安、現物終値比16.94ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49570 -2120 51697
日経225mini 49565 -2125 704578
TOPIX先物 3219.5 -93.5 61936
JPX日経400先物 29050 -875 4436
グロース指数先物 687 -18 4641
東証REIT指数先物 1961.5 -8 237
