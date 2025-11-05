30歳・塩野瑛久“今回で見納め”の金髪×制服姿が引き続き話題「制服ぜんっぜん余裕です」「最高です」 ドラマ『絶対BLファイナル』で“背景がバラのイケメン高校生”演じる
俳優・犬飼貴丈（31）が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（毎週日曜 深1：10、ABCテレビ ※関西ローカル／9日スタート）の公式SNSが4日に更新され、放送開始を前に主人公（犬飼）の弟の“恋人”で背景がバラのイケメン・東條を演じる塩野瑛久（30）のコメント動画が公開された。
【動画】『絶対BLファイナル』で“背景がバラのイケメン高校生”を演じる塩野瑛久のコメント動画
投稿では「東條役 #塩野瑛久 さんより 高校生ならではの衣装を着こなす塩野さんをお楽しみに！」のコメントとともに、金髪に制服姿で自身の役どころなどについてコメントする塩野の動画がアップされ、動画内では「金髪で…制服で…制服はなかなか難しい…」「ファイナルということでホッとしております」など、“本音”もチラリとのぞかせた。
この投稿にファンからは「塩野くんの制服姿が見納めと思うと泣けますが楽しみにしてます！かっこいいよ」「塩野くんの東條最高です 最後は寂しいです」「金髪東條、バラの君は永遠です 制服ぜんっぜん余裕です」「瑛くん制服まだまだイケますよ〜来週からしかとファイナルを見届けたいと思います！」「塩野くん 薔薇の人のイメージ シーズン1から大好きなキャラ」「薔薇を背負うのは、スノの舘様 と東條様 くらいやな 金髪あっきー見納めかぁ」などの反響が寄せられている。
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブ（犬飼）が、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
犬飼と塩野のほか、ゆうたろう、伊藤あさひ、和田颯（Da-iCE）などが全シリーズを通して出演しており、今作の『ファイナル』でも引き続き登場する。
