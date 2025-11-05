ミシュラン寿司職人3人、スシローで絶賛したのは“ど定番”最安メニュー「この手間を考えたら…」【出演者一覧】
きょう5日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、「スシロー＆ジョリーパスタ！絶対食べるべきメニューランキング」を届ける。
【場面カット】順位も公開！ミシュラン寿司職人が絶賛したど定番最安メニュー
回転ずしの「スシロー」を訪れたのは、「寿し処黒杉」の黒杉章宏氏、「鮓処しん」の小林徹二氏、「あかとしろ」の上月崇生氏。いずれも、ミシュラン掲載の実績をもつ高級名店ばかり。うち2人はスシローには行ったことすらないという異例の顔ぶれだ。
そんな3人が一口食べるなり一斉に「おいしい！」と目を見張ったメニューが、「えび＋いか」のセット（120円〜）。まさかのど定番最安メニューの一つだが、上月氏は、いかの柔らかさと甘味を出すための格子状の細かな切り込みを確認し、「この手間を考えたら…」とうなる。さらに3人は「ネタとシャリの温度のバランスもちょうどいい！」と温度をほめる。
人生初スシローの黒杉氏は、多彩なメニューに興味津々。「これ食べたい！」と注文したのは、まさかのハンバーグ寿司。小林氏や上月氏から「寿司も魚の脂分とシャリの酸味でできているから、酢飯と肉の脂も相性がいい」「（ハンバーグに付き物の）ドミグラスソースも酸味があるから、つながる」と味の構成についての考察が飛び出すほど盛り上がった。
さらに人気パスタチェーン「ジョリーパスタ」では、関西を代表するイタリアン「トラットリアパッパ」松本シェフ、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内シェフ、「マカウダ」濱口シェフの３人が、「絶対食べな損！メニューＴＯＰ３」を発表する。
また料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内啓二シェフが冷凍ごはんで作る「トマトチーズリゾット」のレシピを披露。簡単なのに本格的な一皿に、ゲストの西田ひかるは「時間のない時に作るレパートリーが増えてうれしい！」と喜ぶ。
■出演
水野真紀、長野博、ロザン、三ツ廣政輝アナウンサー
＜ゲスト＞
西田ひかる
＜VTR 出演＞
すっちー（吉本新喜劇）
浅越ゴエ（ザ・プラン９）
「イル・ルォーゴ・ディ・タケウチ」竹内啓二
「トラットリアパッパ」松本喜宏
「マカウダ」濱口晃洋
「寿し処 黒杉」黒杉章宏
「鮓処しん」小林徹二
「あかとしろ」上月崇生
＜料理コーナー＞
「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二
【場面カット】順位も公開！ミシュラン寿司職人が絶賛したど定番最安メニュー
回転ずしの「スシロー」を訪れたのは、「寿し処黒杉」の黒杉章宏氏、「鮓処しん」の小林徹二氏、「あかとしろ」の上月崇生氏。いずれも、ミシュラン掲載の実績をもつ高級名店ばかり。うち2人はスシローには行ったことすらないという異例の顔ぶれだ。
人生初スシローの黒杉氏は、多彩なメニューに興味津々。「これ食べたい！」と注文したのは、まさかのハンバーグ寿司。小林氏や上月氏から「寿司も魚の脂分とシャリの酸味でできているから、酢飯と肉の脂も相性がいい」「（ハンバーグに付き物の）ドミグラスソースも酸味があるから、つながる」と味の構成についての考察が飛び出すほど盛り上がった。
さらに人気パスタチェーン「ジョリーパスタ」では、関西を代表するイタリアン「トラットリアパッパ」松本シェフ、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内シェフ、「マカウダ」濱口シェフの３人が、「絶対食べな損！メニューＴＯＰ３」を発表する。
また料理コーナーでは、「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内啓二シェフが冷凍ごはんで作る「トマトチーズリゾット」のレシピを披露。簡単なのに本格的な一皿に、ゲストの西田ひかるは「時間のない時に作るレパートリーが増えてうれしい！」と喜ぶ。
■出演
水野真紀、長野博、ロザン、三ツ廣政輝アナウンサー
＜ゲスト＞
西田ひかる
＜VTR 出演＞
すっちー（吉本新喜劇）
浅越ゴエ（ザ・プラン９）
「イル・ルォーゴ・ディ・タケウチ」竹内啓二
「トラットリアパッパ」松本喜宏
「マカウダ」濱口晃洋
「寿し処 黒杉」黒杉章宏
「鮓処しん」小林徹二
「あかとしろ」上月崇生
＜料理コーナー＞
「イル ルォーゴ ディ タケウチ」竹内啓二