１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩの後藤威尊と佐野雄大が５日、大阪・南海電鉄難波駅の一日駅長を務めた。

駅員の制服に着替え、一日駅長を委嘱されるとうれしそうに敬礼ポーズを決めた２人。空港特急「ラピート」に、ＩＮＩのＷＩＮＴＥＲ ＳＩＮＧＬＥ「ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ」のコラボラッピングが施された「マジラピ号」へ直筆のサインを書き込み、関西国際空港へ向かう旅行客らを見送った。

「ＩＮＩにならなかった世界線があるなら、鉄道会社で働きたいと思っていた」と、過去の夢を明かした後藤。実は兄も鉄道会社に勤務しており、「昔から電車を見るとテンション上がる子だった」という。「安全確認もできて、運転席にも座らせていただいて、めちゃくちゃワクワクしました」と、笑顔を見せた。

佐野も「特別にさせてもらえることが多くて、めちゃくちゃ貴重な経験になりました」と喜び、「（ラッピングが）明るくて冬にぴったりなカラーなので、ＩＮＩを知っている人も知らない人も、一日が少しでも華やかになったり、笑顔になってくれたらうれしい」と、期待を寄せた。