玉置浩二、新曲「ファンファーレ」MV公開 代表曲「田園」の自身と“共演”した映像に
玉置浩二がきょう5日、新曲「ファンファーレ」のCDをリリースし、ミュージックビデオを公開した。同曲は、現在放送中のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌として書き下ろされた新曲で、疾走感あふれるメロディと圧倒的な歌唱で、夢を追う人々に向けて“祝福＝ファンファーレ”を響かせる応援歌となっている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬を舞台に人間と競走馬の20年にわたる物語を描くドラマで、10月の初回放送から主題歌の力強さも話題に。今回のCDリリースにあわせて公開されたミュージックビデオでは、玉置の代表曲「田園」（1996年）の映像を用い、約30年前の自分自身と現在の姿が“共演”を果たしている。玉置が生まれ育った北海道で馴染み深い存在である馬の映像も随所に挿入され、楽曲とリンクした映像演出が見どころとなっている。
同曲は現在開催中の全国ツアー『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field〜』でも披露され、10月27日、28日の東京・東京国際フォーラム公演ではライブ初演奏に観客が沸いた。また、カップリングには1997年の東京国際フォーラム公演からのライブ音源「JUNK LAND」「MR. LONELY」も収録されている。
さらに、今年ビルボードクラシックスとのコンサートシリーズが10周年を迎えることを記念し、新たな全国ツアー『billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026』の開催も決定。来年3月の東京・Bunkamuraオーチャードホール公演を皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜公演（5月）まで全25公演が予定されている。
