日向坂46河田陽菜、大人なボルドーランジェリー姿 2nd写真集封入特典ポストカード解禁
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカード第5弾が公開された。
【一覧】40枚超！解禁済みの特典＆先行カット
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、全6種類の封入特典ポストカードのうち5種目。コペンハーゲンのデザイナーズホテルで部屋に差し込むポカポカの光に包まれてリラックスする“おひな”。カジュアルなチェックのネルシャツと大人っぽいボルドーのランジェリーのギャップが愛おしい一枚となっている。
【一覧】40枚超！解禁済みの特典＆先行カット
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、全6種類の封入特典ポストカードのうち5種目。コペンハーゲンのデザイナーズホテルで部屋に差し込むポカポカの光に包まれてリラックスする“おひな”。カジュアルなチェックのネルシャツと大人っぽいボルドーのランジェリーのギャップが愛おしい一枚となっている。