Snow Man阿部亮平『角川まんが学習シリーズ』10周年キャンペーンの顔に 自身も勉強し直しで全巻読破「とても縁を感じています」
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、5日から開始される『角川まんが学習シリーズ』（KADOKAWA）10周年キャンペーンアンバサダーに就任した。
【動画】阿部亮平、“リプトン気象予報士”メイキング
2015年、子どもたちにもっと楽しく、わかりやすく学べる学習まんがを届けたいという思いで誕生した角川まんが学習シリーズ。学習まんがの常識をくつがえした『日本の歴史』をはじめ、『世界の歴史』『どっちが強い!?』『のびーる』など人気シリーズを続々と展開し、累計部数は1900万部を突破している。
「学びに愛を これまでも、これからも。」をテーマに、多くの人に愛され、学びを愛する阿部をアンバサダーに迎え、さまざまなキャンペーンを展開。まず、特別企画として「学びを愛すること」をテーマに阿部へのインタビューを前・後編で実施する。
アイドル業のかたわら上智大学大学院を卒業し、その幅広い知識量を生かしてクイズ番組でも活躍する勉強家の阿部に、インタビュー前編では自身で感じた同シリーズの魅力について、後編では学習意欲や粘り強さの源、そして“学び”全般に関する考え方に迫る。
さらに「阿部亮平×東大教授の座談会」では、『世界の歴史』を監修した羽田正・東京大学名誉教授、『日本の歴史 別巻 まんが人物事典』を監修した岡美穂子・東京大学准教授、そして阿部による「阿部亮平×2人の歴史学者 歴史“に”学べ！ 座談会」が実現。インタビュー、座談会ともに前編は公開中で、後編は12日に公開予定だ。
また、阿部による同シリーズ10周年に寄せたコメント動画、『日本の歴史』『世界の歴史』に対するコメント動画などもYouTubeで公開されている。
このほかにも、シリーズ累計55万部を突破している『のびーる』シリーズとコラボした阿部出演のウェブCMが公開予定。「国語編」「社会編」「理科編」それぞれ14日正午に公開される。そして「スペシャルプレゼントフェア」も実施。対象書籍購入者から抽選で計100人に「お出かけギフト券」や「図書カードネットギフト」が当たる。
■阿部亮平（Snow Man）コメント
この度、角川まんが学習シリーズの10周年アンバサダーに就任しました、阿部亮平です。
実は僕自身、大人になってから日本史をちゃんと勉強し直したいなと思い、角川まんが学習シリーズの『日本の歴史』を全巻読んでいたので、今回アンバサダーに就任させていただき、とても縁を感じています。
「勉強って面倒なことや大変なことじゃないんだぞ」と思ってもらいたいというのが僕の願いなので、そのお手伝いが少しでもできるというのがすごく光栄です。
