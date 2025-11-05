宮藤官九郎、Netflix新作と連動した舞台『誰も知らない大物俳優』上演へ 最終日は終演後にドラマ収録も
脚本家・演出家の宮藤官九郎が手がける舞台『誰も知らない大物俳優』が、2026年1月28日から2月1日まで、東京・下北沢の劇場「ザ・スズナリ」で上演される。劇団ウイスキーボンボンの第7回公演として上演される本作は、宮藤が脚本・総監督を務め、役所広司が主演するNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』（2026年配信予定）と連動する“劇中劇”として企画された。
【画像】Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』主演する役所広司
舞台『誰も知らない大物俳優』の主演は、“誰も知らない大物俳優”田中卓。共演には無頼タケルノミコト、二萬田久子が名を連ねる。Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』の劇中公演のため、内容は事前に明かされず、観客にも観劇後のSNS投稿や知人への口外も禁止とし、プロジェクトの一員として“情報非公開の約束”を求める極秘プロジェクトとなっている。
1月28日〜30日に予定している4公演は、通常公演として1月18日午前10時よりチケット（お土産付き指定券：1万3000円）をチケットぴあ（WEB限定）で販売。
最終日の2月1日には、特別無料招待公演（お土産なし）を実施。事前抽選に当選した観客のみが参加でき、当日は本番収録およびドラマ撮影も行われる。来場者は終演後、Netflixドラマの撮影にエキストラとして参加する形となる。詳細や抽選応募方法は12月上旬に公式サイトで発表される。
作・演出の宮藤は「これは僕の作品であって僕の作品ではない、駆け出しの劇作家が書いたテイの劇中劇です。主演は役所広司に見えるけど役所広司ではないテイの男、田中卓。共演の2人もおそらく誰かなのでしょうが、誰も知らないテイでご覧下さい」とコメントを寄せている。
