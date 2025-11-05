Snow Man阿部亮平「角川まんが学習シリーズ」10周年アンバサダー就任「とても縁を感じています」
【モデルプレス＝2025/11/05】Snow Manの阿部亮平が、角川まんが学習シリーズ10周年キャンペーンのアンバサダーに就任した。
【写真】Snow Man、国立でド派手ライブ
2015年、「子どもたちにもっと楽しくわかりやすく学べる学習まんがを届けたい」という思いで誕生した角川まんが学習シリーズ。学習まんがの常識をくつがえした「日本の歴史」をはじめ、「世界の歴史」「どっちが強い！？」「のびーる」など人気シリーズを続々と展開し、累計部数は1900万部を突破している。愛されて10周年。【学びに愛を これまでも、これからも。】をテーマに、多くの人に愛され、学びを愛する阿部をアンバサダーに迎え、豪華なキャンペーンを展開する。（modelpress編集部）
この度、角川まんが学習シリーズの10周年アンバサダーに就任しました、阿部亮平です。実は僕自身、大人になってから日本史をちゃんと勉強し直したいなと思い、角川まんが学習シリーズの「日本の歴史」を全巻読んでいたので、今回アンバサダーに就任させていただき、とても縁を感じています。「勉強って面倒なことや大変なことじゃないんだぞ」と、思ってもらいたいというのが僕の願いなので、そのお手伝いが少しでもできるというのがすごく光栄です。
