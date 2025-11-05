【「ラブ トランジット」シーズン3ミク＆イッセイカップルインタビュー】同棲の近況、復縁後の変化と関係性に迫る「そこが一番の仲良くいられる秘訣」＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/05】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは最終回で見事復縁を果たしたカップルのインタビューを実施。モデルのミク（27）と格闘家・トレーナーのイッセイ（26）に、最初の交際の馴れ初めから別れ、最終告白の心境と成立後のカップルの近況まで赤裸々に語ってもらった。
【写真】「ラブトラ3」復縁したカップルがラブラブ密着
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
2人は交際期間3年、別れて1年。格闘家のイッセイを支えてきた家族が度々イッセイとぶつかり、ミクが板挟み状態に。譲れない部分の違いから２人は別れを選んだ。
復縁一直線なイッセイだが、ホカンスでの再会後も、ミクとの話し合いは平行線の状態が続いてしまう。新しい恋の期待も抱き参加したミクは、他の男性メンバーとデートを重ね距離を縮めるのに対し、イッセイは他の女性メンバーをデートに誘うこともなく、一途にミクを気に掛ける。気持ちを言葉にすることが苦手ということから、本を読んで言語化の勉強をしたりそのときの感情をメモにとったりと健気に変わろうとする姿勢がミクの心にも響き、見事復縁を叶えた。
― 以前の交際のときの馴れ初めを教えて下さい。
ミク：私にとって友達でイッセイくんにとって先輩である共通の知り合いがいて、数人でご飯に行こうとなって出会ったのが最初です。そのときはイッセイくんは周りがみんな年上だったのですごく気を遣っていて、本当に先輩を接待するような感じで、すごく気遣いができる子だなというイメージでした。同じメンバーでご飯に行く機会が増えて徐々に仲良くなって2人で会うようになりました。
― イッセイさんのミクさんの第一印象は？
イッセイ：先輩たちとご飯に行ったときは本当に接待みたいな感じで、先輩の友達としてしか認識していなかったです。明るい方だなと思いましたが恋愛は考えていなかったです。
― それからどっちからアプローチされたんですか？
イッセイ：…俺？
ミク：（笑）私も良いなとは思っていたんですけど、交際は考えていなくて、イッセイくんはそのときから今も変わらず、すごくまっすぐな人で、気持ちをストレートにずっと伝えてくれて、2人でご飯に行くようになってから2、3週間くらいで付き合いました。
― どういうところを好きになってアプローチを始めましたか？
イッセイ：わかんないですね。急に熱が上がって。
ミク：わかってよ（笑）確かにめっちゃ急だったよね。
イッセイ：あんまり覚えていないんですけど…優しかった。
ミク：誰にでも言えますよね？明るい、優しい、みんな当てはまるでしょ（笑）
イッセイ：でも最初から話していて波長も合うと感じていました。
― もう4、５年前くらいのことですもんね。
イッセイ：もう気づいたら好きになっていましたね。
― 付き合っているときはどんな関係性でしたか？
ミク：お互い愛情100パーセントな感じで、お互いが同じくらいの気持ちでした。
― ずっと呼び名は「ミクさん」なんですか？
ミク：出会ったときからです。
― 年上だからですか？
イッセイ：そうですね。でも家では「ミク」って呼んでいます。
ミク：嘘です、嘘です！いきなり嘘つき始めた（笑）
― 「ミクさん」と呼んでいたので、Xなのか最初わからなかったです。
ミク：逆にそれでバレたかと思いました。
イッセイ：他の女性はさん付けとかしなかったから。
― そうだったんですね。当時はイッセイさんの家に行っていたことも多かったですか？
ミク：お互い実家だったんですけど、私が彼の実家にいました。
イッセイ：ほぼデートに行くことができなかったし、会いには行けるけど、泊まりに行くことがあんまりできなかったので呼んでいました。
ミク：でも、オフは基本的に外に出掛けていました。
― 思い出深いデートはありますか？
ミク：美味しいご飯を食べに行って、温泉に入ってというのが定番です。
イッセイ：毎試合終わったら旅行に行っていました。北海道、沖縄、東京とか日本全国。
ミク：普段は忙しくて、遠出はできないので、試合後1週間だけオフがあるときは「今しかない」と思って動いていました。
― 過去にお別れした際の経緯を教えてください。
ミク：お付き合いを続けるかどうか話し合ったんですけど、「変わってくれないと一緒にいれないよ。私はまだ好きだし、一緒にいたいと思っている。でも、このままじゃ無理だから託します」と言ったら、イッセイくんが「もう離れます」と。だから決断をしたのはイッセイくんですね。
― そのときは悩まれましたか？
イッセイ：相当悩んでいたので、自分の中で勝手に決めて別れを告げて、ちょっと楽になったんです。モヤモヤはあったけど、解放されて考えることを1回やめて。でもその後にまたミクさんのことを考え出して、でもそのときにはミクさんはすでに吹っ切れていたみたいでした。
ミク：すれ違いがすごかったんです。
― 話し合いの時期は結構お互いにとって辛かった？
ミク：考えることが多かったです。それが嫌になって、もう一緒にいない方がいいって思ってお別れしました。お互いに譲れない部分ですり合わせることが難しくて疲れたという感じです。
― 別れて数週間後にイッセイさんは、別れたことを後悔したんでしょうか？
イッセイ：寂しくなって連絡したんですけど、ミクさんは吹っ切れていてそっけないし、まだちょっと（自分に）未練があると思っていたから「まじか、そっかそっか」みたいな。連絡している内にもう無理だなと思って僕が引いたら、今度はミクさんから「考えていたのに」みたいなことの繰り返し。ミクさんが追いかけているときに僕が離れて、ミクさんがその間に気持ちが冷めちゃって、僕が追いかける側になっての交代が何回かありました。
― ミクさんも別れてすぐの頃はそうだったんですね。
ミク：私も本当に考えて、これ以上できることはないなと思って離れたので、未練はなかったんですけど、「もうちょっとできることはあったかもしれない」と周りに言われて、嫌いで別れたわけではないから、向き合おうとしてくれているならまた考えようかなと思い始めたら、今度はイッセイくんが「もう無理ならいいや」って、すれ違いがありました。
― ホカンスを経て復縁してからの交際の近況を教えて下さい。同棲を始めたと聞きました。
ミク：本当に1週間前ぐらいから始めました。
― 復縁したときに一緒に住むことを決めていたんですか？
イッセイ：もう決めていました。
― 同棲はいかがですか？
ミク：今は特に何も不満はなく、家事も率先してやってくれるし今のところは順調で平凡な毎日を送れています。
― ご家族にはお話されましたか？
イッセイ：まだ僕の家族とは会ってないんですけど、父からは「これから27歳だし結婚もするだろうし、でもなにかあったらいつでも帰ってきなさい」と母親みたいなことを言われました。
ミク：私のお父さんが言うことだね（笑）
イッセイ：父も僕が家を出たのが初めてなので寂しかったのか、いきなりLINEが来て「ご飯食べたくなったらいつでも帰ってね」と。ミクさんとスーパーにいるときにそれを見て泣いていました。普段はこういうことを言わない人なので、父も大人になった僕をちゃんと受け止めてくれたのかなと思いました。
― ミクさんから見て、以前の交際の時と比べてイッセイさんが変わったところはどこですか？
ミク：言い方が悪いかもですけど、イッセイくんは、昔は自分の中で「これが良い」と思ったら、自分の意見を押し通すところがあったんですけど、今は私の気持ちも考えて「これなら良いかな？」という提案をしてくれるようになりました。思いやりは元々あってそれがさらに増えたと思います。
― 意識していますか？
イッセイ：別に意識はしてなくて、そっちの方が僕も楽しいと思うようになりました。喧嘩がないことが一番だと思って、お互いプラスでいられるなら良いなと。ミクさんも僕を思いやってくれています。それだけで変わることができたかなと思うし、逆に今までなんでそれができなかったんだろうと思うし、すごく自分が突っ張っていたんだなと思います。
― イッセイさんがホカンスで言っていたことは言葉通り実行できている？
ミク：私のことを考えて行動してくれることが増えました。私がこう思うだろうなとか、私はこうした方が喜ぶだろうなというのを考えて行動してくれて、そこはもう感謝感謝です。
― イッセイさんから見てミクさんは変わったところはありますか？
イッセイ：ミクさんは良い意味で変わってないです！
ミク：変わってないよね（笑）昨日も考えていて、私も昨日寝る前にお話するから考えていて、イッセイくんが変わってくれたところはいっぱいあるけど、「あれ、私はどこが変わった？」となりました。
イッセイ：それで良くて、お互いにとってプラスではあったよね。
― 喧嘩はしないですか？
ミク：めちゃくちゃ減りました。というか今はほぼしていないよね。
― 以前はしていましたか？
ミク：多かったです。私が怒ることもあって、イッセイくんがそれにぶつかってきていたんですけどそれがなくなりました。
― どういうときに怒る？
ミク：たまにポンコツなもんで（笑）約束を守らなかったんですよ。一方的に悪いじゃないですか。だから「どうなってるの」と言ったら「すみません」で終わりました。全然大きいことではないです。
― イッセイさん、反論じゃありませんが、ミクさんのぽんこつな一面があったらエピソードを教えてください！
イッセイ：ないです。
ミク：あるじゃん！私、時間を守れないんです。温泉とか行っても入浴時間が決まっているじゃないですか？私が時間の計算できなくてギリギリまで入っていたら先にあがって、文句も言わず片付けしてくれる。
イッセイ：時間には厳しいんです。家族風呂って1時間じゃないですか？50分入って10分じゃ（ミクは）パックもするし、髪の毛まで乾かせない。僕は35分くらいであがって全部準備したい。ミクさんがスキンケアをしている間に髪も乾かしてあげるまでしないと間に合わないんです。部屋の鍵を返しに行く時間もあるから2分前には出ておきたいんですけど、時間が過ぎて、フロントから電話がかかってきて「今から出ます」みたいな（早口で熱弁）。
ミク：私がルーズなんですよ。とてもお世話してもらっています。
イッセイ：道具も持っていくじゃないですか？それも拭かないと車がビチョビチョになるから僕は拭く時間も計算しているんですけど、ミクさんは直前に持って。
ミク：ビチョビチョのまま持って帰る（笑）きっちりしているんですよね。
― 掃除などもイッセイさんがされるんですか？
ミク：基本的にやってくれます。
イッセイ：父がすごく几帳面なんです。ジムを経営している父からしたら俺は全然ダメと言われます。
― ではお互い一番好きなところを教えて下さい。
イッセイ：（小声で）顔。
ミク：（怒って）今聞こえました！？
イッセイ：うそうそ（笑）
ミク：私は愛情深いところ。私だけにじゃなくて家族にもだし、私の家族にも愛情深いところが一番好きなところです。
― ミクさんの家族にもよくお会いになるんですか？
ミク：はい。私の家族のお誕生日や、親の結婚記念日をお祝いしたりしてくれるんです。そういうところが本当に良いなと思います。
イッセイ：ミクさんの家族めっちゃ楽しいんですよ。
― そうなんですね！改めてイッセイさん、ミクさんの一番好きなところをお願いします。
イッセイ：愛情深いところ。そこが僕たちが合っているところかなと思います。周りの人に対しての愛情も、お互いに対しても、そこが一番の仲良くいられる秘訣だと思います。家族もお互いのことも、自分が大事な人を大事にしてくれたら嬉しいじゃないですか。意識しているんじゃなくて、本当にミクさんの家族は優しいし一緒にいると楽しいので、ミクさん家族にとてもお世話になっていてありがたいです。
ミク：いつも私の好きなところを聞かれても、絶対家族の好きなところになるんですよ（笑）結局私じゃなくて私の家族が好きなんだろうなとずっと言っているんですけど。
― そこもひっくるめてということですね。ありがとうございました。
写真撮影でバックハグポーズをリクエストすると、自分からハグするのを照れたイッセイさんをミクさんがリードしてミクさんからハグをするという形となり、普段の2人の雰囲気が垣間見られた。（modelpress編集部）
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
【Not Sponsored 記事】
