ブレーメンのホームユニフォームに脚光

日本代表DF菅原由勢は今季、ドイツ1部ブレーメンへ期限付き移籍を果たした。

今季ブレーメンが着用しているホームユニフォームについて、ユニフォーム研究家の「ともさん」に印象を語ってもらった。

今季のデザインコンセプトは街の血管とも言われる路面電車の路線がモチーフとなっており、ホームユニフォームは伝統的にグリーンを基調としている。伝統の緑にホワイトの細いピンストライプが路線を表し、多くの人々と街のあちこちを繋ぎ、そしてスタジアムに多くの人々を運んでいる、人と人を繋いでいる様子を表現している。

「シンプルでありながら、ホームタウンの特徴を落とし込んだ素晴らしいコンセプト。古豪らしく洗練されたデザインの逸品。毎年クリスマス時期にクラブのエンブレムをクリスマスツリーに変更するクリスマス特別ユニフォームを作っているブレーメン。今年は菅原選手が着用する姿を見ることができるのか楽しみだ」と、デザインを称賛しつつ、冬のイベントも注目と言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）