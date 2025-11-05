コペンハーゲンはトッテナムに0-4で敗戦

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は現地時間11月4日に行われ、コペンハーゲンはトッテナムと対戦し0-4で大敗を喫した。

コペンハーゲンのDF鈴木淳之介は右サイドバック（SB）として出場したが、チームは大量失点に見舞われ、現地メディアからも厳しい評価となった。

コペンハーゲンは前半19分、ブレナン・ジョンソンに先制点を奪われると、後半6分にはウィルソン・オドベールに追加点を許し0-2とされる。トッテナムは後半12分に先制点のジョンソンがVAR介入により一発退場となったものの、その後もミッキー・ファン・デ・フェン、ジョアン・パリーニャにゴールを奪われ、守備が崩壊。試合終盤間際には鈴木がPKを献上してしまった。

英メディア「GIVE ME SPORT」は10点満点の採点で鈴木に「5点」を付け、「スパーズは右チャンネル（鈴木サイド）で多くの好機を得ており、ウドジェのスピードとオドベールのスキルがこの日本人フルバックにとって問題となっていた」と、鈴木のサイドが狙われていたと指摘。さらに「彼は普段は守備が安定しているが、今夜はナーバスな瞬間があった」と厳しい評価を下した。

試合はそのまま0-4で終了し、コペンハーゲンはCLの舞台で手痛い敗戦を喫した。（FOOTBALL ZONE編集部）