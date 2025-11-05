今週末にかけて気圧のアップダウン大 頭痛やめまい注意 8日と9日は東京など影響大
今日5日(水)は東北から沖縄にかけて気圧が低下するでしょう。その後も気圧のアップダウンが大きく、8日(土)は北海道や関東から沖縄で、9日(日)は全国的に気圧が低下する見込みです。東京などで影響が大きくなるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。
今週末にかけて気圧の変化大 特に8日と9日は影響度「大」
今日5日(水)は東北から沖縄にかけて気圧が低下するでしょう。影響度は「中」です。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。
気圧変化で症状がでたら
気圧の変化で症状が出た場合は、次のような対策を行うとよいでしょう。
耳のマッサージや耳回し、首や肩のストレッチを行いましょう。
首・肩・背中のストレッチ(できれば全身)を行うと効果的です。軽い運動もおすすめです。
耳や首、肩を温めるのも有効です。
気圧差や寒暖差対策には、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に10分〜15分ほど首までつかる入浴法が効果的です。
医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生