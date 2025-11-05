今日5日(水)は東北から沖縄にかけて気圧が低下するでしょう。その後も気圧のアップダウンが大きく、8日(土)は北海道や関東から沖縄で、9日(日)は全国的に気圧が低下する見込みです。東京などで影響が大きくなるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。

今週末にかけて気圧の変化大 特に8日と9日は影響度「大」

今日5日(水)は東北から沖縄にかけて気圧が低下するでしょう。影響度は「中」です。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。





6日(木)以降は気圧のアップダウンが大きくなりそうです。特に8日(土)は北海道や関東から沖縄で気圧が低下し、東京や名古屋、大阪で影響が大きくなるでしょう。9日(日)は全国的に気圧が低下し、札幌から名古屋で影響度「大」となりそうです。気圧の急な変化によって頭痛やめまいだけでなく、気持ちが落ち込みやすくなることもあります。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。睡眠や食事をしっかりとって気圧変化による体調不良の予防を心がけましょう。

気圧変化で症状がでたら

気圧の変化で症状が出た場合は、次のような対策を行うとよいでしょう。



耳のマッサージや耳回し、首や肩のストレッチを行いましょう。

首・肩・背中のストレッチ(できれば全身)を行うと効果的です。軽い運動もおすすめです。

耳や首、肩を温めるのも有効です。

気圧差や寒暖差対策には、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に10分〜15分ほど首までつかる入浴法が効果的です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生