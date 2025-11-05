待ってた！ 待ってたよーーッッ！！【3COINS】冬に大活躍しそう♡「新作せいろグッズ」

素材の栄養を逃がさずに美味しく簡単に調理できると話題の「せいろ」が【3COINS（スリーコインズ）】からも登場！ 今回は、売り切れ前にGETしたい「新作せいろグッズ」をご紹介します。リーズナブルな価格なので、これから初めてのせいろにもおすすめです。

価格に驚き「せいろ 2段セット」

せいろにチャレンジしてみたいけど、どんなものを買えばいいのか・どこで買えばいいのかわからない……という方におすすめなのが、こちらの「せいろ2段」。直径19cmの使いやすいサイズのせいろが2段セットで販売されています。お値段は、なんと\1,320（税込）。1段で使ったり、それぞれ別の食材を入れて重ねて蒸したりといろいろな使い方ができるのでとてもコスパが良さそうです。見た目がおしゃれなので、せいろのまま食卓に出しても映えるのがうれしいポイント。10 / 15から販売がスタートしているので、早めにチェックしてみてください。

これも3COINSで買えるの！？「あると便利な蒸し板」

せいろとセットで専用の鍋を買わなきゃ……と考えている方に試してほしいのがこちらの「せいろ用蒸し板：24cm」です。おうちにある鍋やフライパンに設置してせいろを乗せるだけで蒸し料理ができるすぐれもの。専用の鍋を買わなくても大丈夫です。19cm・24cm2種類のせいろに対応しています。24cmのせいろも3COINSで販売されているので、あわせてチェックしてみてください。蒸し板のお値段は、\880（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Yuri.A