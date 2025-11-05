92.9％が「あり」と回答！焼肉の虎「クリスマスに家族や恋人と焼肉を食べるのは『あり』か『なし』か」アンケート調査

北海道帯広市で「焼肉の虎」を展開するルーキーファームが、公式Xにて「クリスマスに焼肉は『あり』か『なし』か」に関するアンケート調査を実施しました。

2025年10月9日から10月16日にかけて行われた調査では、92.9％が「あり」と回答し、多くの人がクリスマスに焼肉を食べることを肯定的に捉えていることが分かりました。

焼肉の虎「クリスマスに家族や恋人と焼肉を食べるのは『あり』か『なし』か」アンケート調査

アンケート実施期間：2025年10月9日(木)〜2025年10月16日(木)

アンケートURL： https://x.com/yakinikunotora_/status/1976180828398059942

アンケート質問：皆さんはクリスマスに家族や恋人と焼肉を食べるのは「あり」だと思いますか？それとも「なし」？

「焼肉の虎」が公式Xで実施したアンケート調査。

クリスマスだからこれでなければならないというものはなく、大切な人と特別な美味しいものが食べれたらそれで良いという意見がコメント欄にて散見されました。

アンケート結果

回答者数： 239名

あり： 92.9％

なし： 7.1％

調査の結果、9割以上の人がクリスマスに焼肉を食べるのは「あり」と回答しました！

ユーザーの声として、「好きな人と好きな焼肉全然OK洒落たお料理よりも焼肉」「大事な人と一緒にお互いが美味しいと思えるものを食べられるなら、クリスマスに何を食べてもいいと思います。」といったコメントが寄せられています。

また、「焼肉は特別な日に食べるもの」という声や、「デザートも食べたい」というコメントも確認できました☆

「焼肉の虎」のクリスマス

北海道十勝の「焼肉の虎」は、北海道・十勝の食材を中心としたメニューを提供する個室焼肉店です。

クリスマスディナーにもぴったりの、充実したサービスが特徴です。

個室のご用意

家族、恋人、ご宴会での利用はもちろん、お子様連れのキッズルームや、一人焼肉でも利用可能な個室が準備されています。

プライベートな空間で、大切な人との特別な時間を過ごせます。

※事前予約可能です。当日来店でもお部屋があいていればご案内は可能とのこと。

本店、木野店ともに、周りを気にせずゆっくりと食事を楽しめる個室が完備されています。

スイーツの種類が30種類以上

アンケートの「デザートも食べたい」という声に応える、30種類以上の豊富なスイーツメニューも魅力！

ジャージー牛乳を使用したソフトクリームのパフェや、自家製プリン、杏仁豆腐のほか、自社製造のカッサータやカタラーナ、フローズンヨーグルト、アイス、カットケーキなどが用意されています。

※本店33種類、木野店40種類と若干の取り扱い商品の差があります。

洋服へ臭いがつくことを軽減する設備

焼肉店で気になる洋服への臭いについても、強力な換気設備で軽減されます。

クリスマスのお出かけの際にも安心して利用しやすいのが嬉しいポイントです。

クリスマスに焼肉は「あり」が9割を超えるという、興味深い調査結果でした。

個室でゆっくりと特別な焼肉を味わい、豊富なスイーツも楽しめる「焼肉の虎」は、クリスマスのディナーにもぴったりです！

帯広「焼肉の虎」が実施した、「クリスマスに焼肉は『あり』か『なし』か」に関するアンケート調査結果の紹介でした。

