【映画ランキング】『チェンソーマン レゼ篇』が7週連続首位！ 山田裕貴主演の『爆弾』は2位発進
10月31日〜11月2日の全国週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開7週目を迎えた『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員29万4000人、興収4億4100万円と前週を上回る成績をあげ、V7を達成した。累計では動員521万人、興収79億円を突破し、歴代興収ランキングでは91位にランクインした。
2〜4位は初登場。2位は、｢このミステリーがすごい！2023年版｣で1位を獲得した呉勝浩の同名小説を永井聡監督が実写化した『爆弾』が、週末金土日動員27万1000人、興収3億7100万円を記録しランクイン。
3位には、吉永小百合が女性初のエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子の半生を演じた『てっぺんの向こうにあなたがいる』が、週末金土日動員16万4000人、興収1億8900万円をあげランクイン。4位には、サンエックスの人気キャラクターを劇場アニメ化した第4弾『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、週末金土日動員15万人、興収1億8400万円を記録してランクインした。
5位には、公開16週目の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、6位には、公開4週目の『秒速5センチメートル』が入った。
その他、7位に人気BLドラマ｢2gether｣のチャンプ・ウィーラチット・トーンジラー監督が手掛けた『（LOVE SONG）』が、9位に｢孤狼の血｣の著者・柚月裕子によるヒューマン・ミステリーを熊澤尚人監督が映画化した『盤上の向日葵』が、10位にグローバルボーイズグループ“INI”初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』が、それぞれ初登場を果たした。
10月31日〜11月2日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第2位：『爆弾』
第3位：『てっぺんの向こうにあなたがいる』
第4位：『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
第5位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第6位：『秒速5センチメートル』
第7位：『（LOVE SONG）』
第8位：『もののけ姫 4Kデジタルリマスター』
第9位：『盤上の向日葵』
第10位：『INI THE MOVIE「I Need I」』
