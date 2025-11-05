プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は５日、今月１４日東京・後楽園ホールで開催する「ＤＲＡＧＯＮ ＥＸＰＯ １９９５〜無我〜」に新日本プロレスの小島聡が参戦することを発表した。

第３試合で倉島信行の対戦相手はフリーの関本大介で決定し発表されていたが、関本が右足を骨折し欠場。代わりに小島が参戦し倉島と対戦する。

藤波はまな弟子の倉島が小島と対戦することに「約１８年ぶりとなる「無我」の開催が決まった時から、私と共に３０年間歩いてきた倉島選手に刺激ある対戦カードをと考えてきました。今回、小島選手との試合は、３０年間自分なりに無我を背負ってきた倉島選手にとってもまた新たなステージでの闘いになります。私自身もこの試合に非常に期待しています」とコメントした。

今大会は藤波が１９９５年１０月に旗揚げした「無我」再興がテーマ。メインイベントで藤波は新日本プロレスの前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒと初のシングルマッチで対決する。

◆１１・１４後楽園全対戦カード

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

藤波辰爾 ＶＳ ザック・セイバーＪｒ．

▼セミファイナル ４５分１本勝負

長井満也 ＶＳ 永田裕志

▼第６試合 ３０分１本勝負

ＬＥＯＮＡ ＶＳ 征矢学

▼第５試合 ３０分１本勝負

船木誠勝 ＶＳ ＡＫＩＲＡ

▼第４試合 ３０分１本勝負

越中詩郎 ＶＳ 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼第３試合 ３０分１本勝負

倉島信行 ＶＳ 小島聡

▼第２試合 ３０分１本勝負

田島久丸 ＶＳ 三州ツバ吉

▼第１試合 ３０分１本勝負

ＭＡＺＡＤＡ ＶＳ 竹村豪氏