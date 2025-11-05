ｔｉｍｅｌｅｓｚの猪俣周杜（２４）が、テレビ朝日系で放送中の「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）でドラマ初出演を果たし、バラエティー番組にも多数出演するなど活躍の幅を着実に広げている。２週連続インタビューの前編では、新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」（タイプロ）を経て、「反省と挑戦の日々」というアイドル生活を語った。

ピュアな天然キャラでバラエティー番組などで親しまれているが、対面すると控えめで落ち着いた印象だ。記者が腰を下ろすまで、決して椅子に座ろうとしない。インタビューが始まり、記事が２週連続掲載だと伝えると「２週も！ うれしい」と初々しい笑顔がはじける。取材中は冷静に言葉を選ぶ真面目さと、天真爛漫（てんしんらんまん）さが何度も行ったり来たりした。

約１０か月間に及んだ「タイプロ」で１万８９２２件の応募から新メンバーとして加入。アイドルはかねて「憧れの職業」だったが、高校卒業後は父が営む塗装店で働いていた。「大きな目標や夢が見いだせず、一生懸命になれない自分がいた」と心のどこかでやるせなさを感じていた。

そんな中、Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅの配信ラストライブを鑑賞したことなどをきっかけに応募した「タイプロ」は、「受けるに当たって捨てなきゃいけないこともあったからこそ『絶対受かる』という気持ちが審査中に揺らぐことはなかった」と強い覚悟で夢をつかんだ。

加入から８か月が過ぎ、グループはアリーナツアーを成功させ、冠番組が始まるなど、怒とうの日々を送っている。事務所に入る前に想像した生活と現実に「ギャップはない」と即答し、「いろいろなことに挑戦させてもらえる環境があって、マルチに活躍する先輩方を見て『これがアイドルってことだな』と。自分も一歩ずつ一歩ずつ頑張りたいという一心です」。

充実感をのぞかせる一方、「僕は何かをできるようになるのに、何でも時間がかかる。焦りや足りなさを毎日感じている」と視線を落とす。取材では「悔しい」という言葉を開始から約２０分で８回も発した。現在は、メンバーの松島聡（２７）が主演するドラマ「パパと親父―」で本格的な演技に初挑戦している。

「聡君が頑張ってきたから僕が出演できている、そのことに感謝しているからこそ、お芝居がうまくできなくてすごく悔しい。実際に役を演じてみるとすごく難しい。考えて考えて役に寄り添っているつもりだけど全然足りていないんだなと。だけど、伸びしろと捉えてもっともっと勉強して、いいお芝居ができるようになって恩返しがしたいです」

音楽番組出演後は、同じく“新加入組”の橋本将生（２６）や篠塚大輝（２３）との反省会がルーチンだ。「よく帰りの車で映像を見返して『全然できてなかったね、悔しいね』と話しています。音楽番組はカメラとの距離が近いから、まだまだ緊張してしまう。もっと上達したい、しなきゃだめだなって」と自らに言い聞かせるようにうなずく。

日々の反省を口にしながらも、はっとした表情を浮かべて口角を上げた。「ステージに立たせてもらう以上は、ファンの皆さんにとって自慢のアイドルでありたい。応援してくださる皆さんやメンバーに恥をかかせたくない。届けたいのは笑顔だから」。偽りのない本音だからこそ、瞳には強い覚悟がにじんだ。（ペン・奥津 友希乃）＝後編に続く＝

◆猪俣 周杜（いのまた・しゅうと）２００１年８月１７日、茨城県出身。２４歳。２５年２月、ｔｉｍｅｌｅｓｚに新加入。同１０月、テレビ朝日系連続ドラマ「パパと親父のウチご飯」で俳優デビュー。同局系「ニカゲーム」などバラエティー番組での天然キャラでも注目を集める。１２日にニューシングル「Ｓｔｅａｌ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ／レシピ」を発売する。血液型ＡＢ。