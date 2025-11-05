女優・由美かおる（７４）の美ぼうにネットは驚がくした。

５日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）でインタビューを受けた様子が放送された。

来年でデビュー６０周年の由美。「１５歳から変わらぬもの」はスタイルだそうで、番組ではサイズを公表。身長１５８センチ、バスト８６センチ、ウエスト５７センチ、ヒップ８６センチと紹介。プロポーションを保つ秘けつを聞かれると「ストレスをためないこと。そして好き嫌いなく食べたいときに食べる。時間が来たから食べるって方が多いんですけど、私は本当にお腹が空いたから食べたい、っていう、そういう感じなんです」と話す。「夜も結構遅く食べたりするんですよ。仕事の関係です。ビール、ワイン、焼酎のお湯割りも。なんの制限もしてない。甘い物も好き」と食生活を明かし「なんでも好きなものを食べて好きなことができたら最高ですよね。チョコレートも大好きだし。あんこも大好きです」と語った。

食事制限はしていないが、「呼吸法。ブリージングのおかげ」と話す。呼吸法とストレッチを組み合わせた“由美ブリージング”を開発し、講演会などを開いて指導している。

白いスーツ姿で出演。番組を見たネットは「由美かおるずっと変わらんよなぁ。お綺麗て」「なによりも由美かおるさんに驚いている」「由美かおるさん、来年で６０周年ですか！！びっくり！」「ひさしぶりに拝見したけど由美かおるさんいまだに美しすぎる」と衝撃。また「７４歳！！！ウエスト……５７せんち！！！！」とサイズに驚きが止まらなかった。