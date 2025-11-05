ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ）は４日（日本時間５日）、ドラフト１位で指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手に指名あいさつを行った。

米カリフォルニア州の同校を訪問した城島ＣＢＯ。先月のドラフト会議で自らが引いたあたりくじに、自身のサインと王貞治球団会長のサインも入れて麟太郎に手渡した。同ＣＢＯは先月下旬には、岩手・花巻市内の花巻東を訪問。麟太郎の父で、同校の監督を務める洋氏に、指名あいさつを行っている。

城島ＣＢＯは「麟太郎くんは何十年とチームを引っ張っていける」と高校通算１４０本塁打の長打力に惚れこむ。また、リーダーシップを含めて人間性も高く評価している。海を渡ったが、この日はほぼ、あいさつだけにとどめたという。

ＮＰＢは、ＭＬＢ、ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）との間で、それぞれの規約に沿う形でドラフト指名や契約についての手順などを確認した。確認された内容に基づき、ソフトバンクはスタンフォード大の監督の承認を得た上で、選手に意思確認をすることは可能。ただ、ＮＣＡＡの規約により具体的な交渉や契約は不可能だという。麟太郎との本格的な入団交渉は、来年２月から始まる同大の全日程終了後（来年６月予定）に可能となる。

麟太郎はスタンフォード大を通じて「今回、ソフトバンクホークスに指名をしていただいたことは大変名誉なことだと思っています。今はスタンフォード大学の授業と来年のシーズンに全力で集中しています」などとコメントした。