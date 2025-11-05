カドフジは、『わらび餅専門店門藤 三重四日市店』を2025年11月21日にグランドオープンいたします。

三重県四日市市高角町にオープンする新店舗です。

とろける様な食感の本わらび餅【脆味】や、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」などが楽しめます。

わらび餅専門店門藤「三重四日市店」

店舗名：わらび餅専門店 門藤 三重四日市店

開店日：2025年11月21日

所在地：〒512-0923 三重県四日市市高角町(ﾀｶﾂﾉﾁｮｳ) 2555-2

一年中愉しむことができる本わらび餅の専門店が三重県四日市市にオープン！

当店自慢の本わらび餅【脆味】のほか、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い年齢層の方々に満足いただけるメニューを取り揃えています。

本わらび餅【脆味】（ぜいみ）

お店の看板商品である、本わらび餅【脆味】。

この名前は、中国の古典『韓非子』に出てくる四字熟語「香美脆味(こうびぜいみ)」から名付けられました。

「脆味」が、”とろけるように柔らかい美味しい菓子”という意味を持つ通り、とろける様な食感が特徴です！

風味の違う三種のきな粉で愉しめる、お土産にぴったりの一品です☆

【春】は花見菓子、【夏】はガラスに盛って涼味菓子に、【秋】は抹茶と一緒に茶菓子として、【冬】はほんのり温めて温わらび餅として、一年中愉しむことができます。

WARABI-TA（ワラビータ）

当店自慢の、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」もラインナップ。

本わらび餅【脆味】とあわせて、幅広い年齢層の方々にご満足いただけるメニューです。

とろける食感の本わらび餅と、新感覚のわらび餅ドリンク。

ぜひ実店舗に足を運んで、当店の味を直接お楽しみください！

三重県四日市市にオープンする『わらび餅専門店門藤 三重四日市店』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」も楽しめる！わらび餅専門店門藤「三重四日市店」 appeared first on Dtimes.