米Amazonは現地時間11月4日、iOS/Android向けに配信している「Amazon Music」アプリに、“生成AI版Alexa”の「Alexa＋」を統合したと発表した。これにより「ドラマ『ザ・ソプラノズ』のオープニングでかかっている曲はなに？」など、あいまい検索にも対応できるようになった。

まずはAlexa＋のアーリーアクセス対象者から利用可能で、利用対象者の拡大などの続報は今後案内される。

同社によれば、Alexa＋を使っているユーザーは、従来型Alexaユーザーと比べて、楽曲検索率が3倍、レコメンドされた音楽の聴取時間も70％近く上昇しているという。

この結果も踏まえ、「より多くの顧客に強化された音楽体験を提供するべく」Alexa＋の展開範囲を拡大。モバイルアプリにも統合したとしている。

Amazon MusicのAlexa＋では「アディソン・レイが最近リリースした人気の楽曲は？」といったあいまい検索ができるほか、「'90年代ポップスを複数のアーティストで再生して。プレイリストにマドンナは入れて、ボーイズバンドは除外して」といった複雑な指示にも対応。「ホテル・カリフォルニアの歌詞に秘められた物語が知りたい」といった質問にも回答できるという。

なお、Alexa＋は米国でアーリーアクセス中で、諸外国での展開時期は公開されていない。日本での導入についても「議論を進めている」段階とのみ明かされている。

Alexa+ is now in the Amazon Music app | Amazon Music