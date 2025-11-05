タレントのまつきりな（28）の夫で、お笑いコンビ「コットン」のきょん（37）が5日放送のTBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）に生出演。第1子誕生を祝福された。

MC「麒麟」川島明から「プライベートでも幸せなやばいことが起こりました。きょんさん、第1子誕生おめでとうございます！」と子供用のラッピーセットを贈られると、きょんは「ありがとうございます」と満面の笑み。

出産直後の写真が公開されると、川島は「奥様頑張りました」とまつきをなぎらい。きょんも立ち会ったことを明かし、「分娩室でちょっと騒ぎすぎて。騒いたというかと奥さんを応援しすぎて、ちょっと助産師さんに怒られましたけど。“ちょっと旦那さん、落ち着いてください”って」と苦笑いを浮かべた。

父となって初めての番組出演ということで、心境を聞かれたきょんは「いや〜そうですよ。景色がこんなに色鮮やかだったかなって。世界が変わったっていうか。ぐっと頑張らなきゃっていう気持ちになりましたね」と話した。

そんな中、川島から「お父さんとして一発目のギャグをお願いいたします」とムチャぶりが。きょんも困惑しつつも「パパやるよ！」と気合十分。「お腹が空いて夜泣きがすごい。ミルクをあげる僕頑張る。いくじー、じー、じー、じー、げっぷ、げっぷ。いくじー、じー、じー、げっぷ、げっぷ」と渾身のギャグ披露するも微妙な雰囲気に。「今までありがとうございまーす」と頭を下げ、スタジオが出るような様子を見せるも、川島は「きょんさん、これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。いや、めでたいよな」と改めて祝福した。

きょんは7月3日にまつきとの結婚を発表。今月1日に自身のインスタグラムで「子きょん誕生日！！！母子共に健康です！！育児に仕事にがんばります！！」と記し、夫妻が赤ちゃんの手を握る写真をアップし、第1子誕生を報告していた。