2024年に乳がんを患った梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。仙台でがん闘病の講演を開いたことを報告しました。



【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん 初めての1人だけの講演会を報告「目指せスティーブジョブズのスピーチで 頑張る」





がん発覚後、多くのトークイベントなどに参加してきたという梅宮さんですが、「この度、初となる MCなしでの、ひとり喋りが実現致しました」と、今回、初めて1人だけで講演を行ったことを明かしています。









がん闘病の講演を行うことについて梅宮さんは、「がんがわかった時から世界が変わり 生きる意味を考えさせられて、自分の役割がある事に気づいた我が人生だと。。。」と綴っています。









またインスタグラムのストーリーズには、「目指せスティーブジョブズのスピーチです 頑張る」と綴り、スティーブ・ジョブズの「心の底から満足する唯一の方法は、 素晴らしいと信じる仕事をすること。」という言葉を添えました。









投稿された動画には、講演を終えた梅宮アンナさんの姿も収められています。ほっとしたように笑顔で手を振る姿が印象的です。









投稿をみた人たちからは「アンナちゃん輝やいてる」「アンナさんの講演会で沢山の方が勇気づけられると思います」「これからも応援してます 私も頑張ります」「アンナさんは、私たちがんサバイバーの希望の光です」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】