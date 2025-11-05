華やかな祝賀ムードに包まれたロサンゼルスの街で、ドジャースの大谷翔平が、再び世界を魅了した。現地時間11月3日（日本時間4日）に行われたワールドシリーズ優勝記念パレードでは、沿道を埋め尽くす観衆から大歓声が上がり、その様子を大谷自身がインスタグラムで公開した。

【写真】「映画のワンシーンみたい」大谷の太い腕に手を添える真美子さん

大谷翔平がアップした豪華スリーショット

「Thank you LA」という感謝の言葉とともに投稿されたのは、全10枚の写真と動画。2階建てバスの上から手を振る後ろ姿や、仲間たちと笑顔を交わす場面など、栄光の一日を象徴するショットが並んでいた。さらに、投稿の中には、山本由伸、フレディ・フリーマンとの豪華スリーショットも。

コメント欄には、

“The realest Japanese warriors in LA”（LAの本物の日本人戦士）

“Let's see this view again and again”（この景色を何度でも見よう）

など、海外ファンからも称賛の声が寄せられた。

「サラッと守られている」真美子さん

そして注目を集めたのが青いドジャースのジャケットをおそろいでまとった妻・真美子夫人とのツーショット。ネット上では、「真美子さんの笑顔が最高」「大谷優しすぎる」「見ているだけで幸せになる」といったコメントが相次いだ。

夫人の真美子さんは、2階建てバスの上で夫をスマートフォン越しに撮影し、時折笑い合うなど、リラックスした表情をみせていたという。

なかでもファンの心を捉えたのがこの一枚。

《映画のワンシーンみたい》

《いいないいなサラッと守られている感》

《真美子さんの指がほんとにきれい。バスケやっていたのに突き指もないのかな、完璧》

《他撮りなのに、なぜここまで美しいのか》

《大谷の太い腕にキュンキュン》

《こういうカップルならいつまでも見ていたい。見ていられる。尊い》

《ママになってロングヘアになってますますかわいい》

といった反応が止まらない。

スポーツ界の頂点に立ちながらも、飾らず、穏やかに妻と笑い合う大谷翔平。その姿には、勝者としての誇りとともに、愛する人を守る優しさと誠実さがにじむ。

世界が称賛するスーパースターでありながら、人としての温かさを感じさせる──その素顔こそが、多くの人を惹きつけてやまない理由だ。