酒井法子、先輩俳優とのオフショットで見せた“近影”が話題「若々しくて…」「 エレガントなお二方様」
俳優・歌手の酒井法子（54）が5日までに、歌手・俳優の香坂みゆき（62）のインスタグラムに登場。近影ショットが話題を集めている。
【写真】変わらない美しさ…香坂みゆきと笑顔を見せた酒井法子
香坂は「昨日のliveforlifeにて酒井法子ちゃんと」と書き出すと、笑顔を見せる酒井との2ショットを公開。「筋トレ11年続けてるって見習おう！」と感心するとともに、「のりぴーも素敵に大人になりました〜綺麗で可愛いとこが流石です」とつづった。
この投稿には「若々しくて綺麗」「 エレガントなお二方様」との反響が寄せられている。
