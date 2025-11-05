ウィンザー城でチャールズ国王からナイトの爵位を受けるデービッド・ベッカムさん＝4日/Jonathan Brady/PA/AP

（CNN）英国の元サッカー選手デービッド・ベッカムさん（50）が４日、チャールズ国王から「ナイト」の爵位を授与された。スポーツと慈善活動への貢献が認められた。

ベッカムさんは、この叙勲を「最も誇らしい瞬間」と表現している。

ウィンザー城で行われた式典では日本生まれの英作家・脚本家カズオ・イシグロさん、ミュージカル俳優のエレイン・ペイジさんも勲章を受けた。

ベッカムさんは今年、チャールズ国王の誕生日に発表される叙勲者リストに名を連ねた。

ベッカムさんは式典後、英PA通信の取材に答え、「これまでのキャリアで勝ち取ったものや成し遂げてきたことも明らかに幸運だったが、今回ナイトの称号を授与されたことは、想像をはるかに超えるものだ」と語った。

式典には妻のビクトリアさんも同行した。ベッカムさんが着用したスーツはビクトリアさんが仕立てたものだという。

4人の子どもを持つベッカムさんは、長年にわたり国王から多くのインスピレーションを得てきたと語った。「モーニングスーツを着た若いころの国王の写真を見て、『よし、これが着たい』と思った。それで妻に写真を渡したら、仕立ててくれたんだ」

チャールズ国王はベッカムさんのスーツに「とても感銘を受けた」という。

2013年にプロサッカーを引退したベッカムさんは、ユニセフ親善大使も務めている。15年には、エボラ出血熱などの危機にさらされている子どもたちを支援するため、「7（セブン）」基金を設立。基金は、マンチェスター・ユナイテッドに所属していたときの背番号にちなんで名付けられた。