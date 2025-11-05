26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された69歳の女が「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。

【写真を見る】安福久美子容疑者(69) ｢事件の際 手にけがをした｣ 名古屋･西区の主婦殺害事件 病院で手当て受けた記録は確認されず

名古屋市港区のアルバイト･安福久美子容疑者69歳は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して、殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は高羽さんの夫･悟さんの高校の同級生で、高羽さん本人とは面識がないとみられます。

警察は当時の目撃情報などから、容疑者が手にけがをした可能性があるとして情報提供を呼びかけていましたが、警察の見立て通り安福容疑者は逮捕後の取り調べに対し「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。

通報されるのを恐れたのか、当時病院で手当てを受けた記録は確認されていないということです。



現場のアパートの玄関にはこの時のものとみられる血痕が残されていて、安福容疑者のDNA型と一致したことが逮捕の決め手になりました。