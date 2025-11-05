&TEAM、韓国音楽番組で“初の1位”を獲得！ファンに感激のコメント「LUNÉのおかげ」

日本発のグローバルグループ&TEAMが、韓国の音楽番組で初の1位を獲得し、勢いを見せている。

&TEAMは11月4日に放送された韓国ケーブルチャンネルSBS Mの『THE SHOW』で、韓国1stミニアルバムのタイトル曲『Back to Life』により1位を獲得した。

メンバーは目を潤ませながら「1位候補に立てただけでも不思議な気持ちだったのに、韓国デビュー後に初めていただく賞なので、より意味が大きいです。LUNÉ（&TEAMファン）の皆さんのおかげでこの賞を受け取ることができました。本当にありがとうございます」と感激のコメントを伝えた。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

彼らは10月28日の韓国デビューと同時に、大きな人気を集めている。&TEAMの韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、発売初日に113万9988枚を売り上げ、HANTEOチャートの日間ランキングで1位を獲得。続く初動売上（集計期間：10月28日〜11月3日）でも122万2022枚を記録し、K-POP本拠地でも名実ともに“トップティアグループ”の仲間入りを果たした。

また、前作である日本3rdシングル『Go in Blind（月狼）』では、100万枚以上のセールスを記録（日本レコード協会ゴールドディスク認定・7月基準）。韓国と日本の両国でミリオンセラーを達成した日本アーティストは、&TEAMが初だ。

日本での存在感も依然として圧倒的。日本のオリコンが発表した最新ランキング「週間アルバム」（11月10日付）およびBillboard JAPANの「Top Album Sales」（集計期間：10月27日〜11月2日）で、『Back to Life』がいずれも1位を獲得した。日本アーティストの韓国語アルバムが両ランキングで1位を記録したのは、『Back to Life』が史上初となる。

さらに&TEAMは、ステージ外でも多彩なコンテンツを通じて親しみやすい魅力を発揮している。これまでに『STUDIO CHOOM』『アイドル人間劇場』『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』『ON YOUR ARTIST』などに出演したほか、11月4日にはニュース専門チャンネルYTNの気象キャスターとしてサプライズ登場し、視聴者の注目を集めた。

ウィジュが現場リポートを担当し、Kとハルアが秋の寒暖差に備える服装のポイントや健康に関するアドバイスを伝えた。放送の最後には、グループを象徴する“ウルフポーズ”で締めくくり、強烈な印象を残した。

なお、&TEAMは本日（5日）、音楽番組『SHOW CHAMPION』に出演予定だ。

（記事提供＝OSEN）