ビッグロゴが映える一枚！寒い季節を彩る【フブ】のスウェットパーカーがAmazonで販売中！
裏起毛の暖かさと存在感が光る！【フブ】のパーカーで冬のストリートスタイルがAmazonで販売中！
フロント胸元にはワンポイントブランドロゴ刺繍、バックはビッグロゴがワッペン刺繍されたFUBUの長袖フルジップパーカー。シンプルなデザインでコーディネートしやすく、ストリートファッションに欠かせない一着。
裏起毛仕様の厚手生地でしっかりと暖かく、素肌にも優しい柔らかな肌触りが魅力の一枚となっている。
ジップアップタイプで着脱が簡単。ワンポイントの胸元ロゴと背面の大きなロゴ刺繍がデザインのアクセントになっている。
ユニセックス対応のシルエットで、スキニーからワイドパンツまで多様なコーディネートにマッチする仕上がり。
400g/m²のヘビーウエイト素材を使用し、耐久性と着心地を兼ね備えたストリートファッションに最適な設計になっている。
