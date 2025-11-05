「マツケンサンバ供廚寮こΥ僂鬟ぅ瓠璽検京王プラザホテル八王子で「マツケンフェア2025」を開催！
2004年ごろから大人気となった「マツケンサンバ供廚惑侏イ両省新鬚気鵑粒擽福Ｎ疣造砲覆辰萄討喊裕い箸覆蝓POP UPイベントが行われたり、コラボグッズが販売されたりと幅広い層に支持されている。そんな「マツケンサンバ供廚寮こΥ僂鬟ぅ瓠璽犬靴真の祭典「マツケンフェア2025〜美味しくアミーゴ・楽しもうセニョリータ・オレ！〜」が京王プラザホテル八王子で2025年11月1日から開催中。
【写真】レストラン「ル クレール」の「マツケン シュラスコ サンバ」
■「マツケンサンバ供廚寮こΥ僂鬟ぅ瓠璽犬靴織瓮縫紂爾4店舗で展開
2024年11月から約2カ月行われた「マツケンサンバ供廚離粥璽献礇垢弊こΥ僂鬟ぅ瓠璽犬靴拭反の祭典”がバージョンアップして帰って来た。前回は京王プラザホテル八王子のレストラン「ル クレール」でランチ＆ディナーブッフェが行われ、大好評だった企画だが、2025年11月1日からは、レストラン「ル クレール」のほか、中国料理「南園」、日本料理「みやま」、「ロビーラウンジ」の4店舗で開催。
前回は「マツケンサンバ供廚粒擽覆筌泪張吋鵑肪總曚鯑世織瓮縫紂爾登場したが、今回はサンバの国＝ブラジルの料理や、ブラジルの代表的なフルーツのパッションフルーツやマンゴーを使ったスイーツなども登場。
レストラン「ル クレール」では、「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ〜」と題し、約30種の料理が楽しめるブッフェを開催。「マツケンサンバ供廚離粥璽襯匹縫レンジやブルーの差し色を加えた、さらにゴージャスな世界観を表現。
レストラン「ル クレール」のブッフェには、ブラジル料理の「シュラスコ」をテーマにした「マツケン シュラスコ サンバ」や、パッションフルーツを使った「恋せよ！パッションフルーツのジュレとミルクプリン」など、サンバの国・ブラジルをイメージしたメニューが並ぶ。
また、ゴージャス感を表しているのが、「マツケン トリュフ香るゴールデンリゾット」や「アジも踊りだすエスカベッシュ」。楽曲のノリがそのまま料理になっていて、見ても食べてもワクワクする。
ブラジル料理以外でも「叩け！ボンゴレピザ」や「マツケン トルティーヤ セニョリータ」など、ホテルが誇る世界各国の国の料理を「マツケンサンバ供廚寮こΥ僂鬟ぅ瓠璽犬靴督鷆，垢襦
さらに、マツケンオリジナルドリンクもオプションメニューとして登場。マンゴージュースをベースにしたノンアルコールの「愛のささやき トロピカルラブブーケ・オレ！」とハイボールをアレンジした「飲み明かそう セニョリータ！ゴールデンハイボール」(各1200円)の2種で、オリジナルコースターが付く。また、ディナータイムには、マツケンPOPやマツケンサンバ棒などがセットされた「マツケンスペシャルテーブル」(1卓1500円、2名まで)も用意。よりマツケンブッフェを楽しめる。
中国料理「南園」では、「マツケン 誰も彼も浮かれ騒ぎなゴールドふかひれ麺」(3500円)を数量限定で提供。「南園」自慢の「ふかひれ入りつゆそば」が「マツケンサンバ供廚寮こΥ僂鬚泙箸辰禿仂譟６眇Г隆錣犯ぁ▲譽鵐欧妊粥璽献礇拘兇皹藹弌セットとして、「錦糸シューマイ(2個入り)〜金色のミラーボール〜」か、「冷やしアーモンドゼリー〜黄金のごとく輝くマンゴーソース」のいずれかを選べる。
日本料理「みやま」のフェアメニューは、数量限定で提供される「マツケン 豪華絢爛上様御膳」(5500円)。金色のお盆の上に、上様(松平健さん)の好物や出身地・愛知県の名産を盛り込んだ御膳料理で、「灼けた素肌の鮪焼き霜造り」や「海老の金麩羅〜名古屋城鯱盛り〜」など、料理名にも「マツケンサンバ供廚蕕靴気魎兇犬襦
ロビーラウンジでは「マツケン 恋せよ！アフタヌーンティー」(5000円)を数量限定で用意。情熱＝パッションにかけて、八王子産のパッションフルーツを使用したドレッシングを前菜に使用。また、マラカスなどサンバをイメージしたセイボリー、恋する衝撃やトキメキを表現したスイーツなど、「マツケンサンバ供廚寮こΥ兪干のラインナップになっている。さらに、「カフェ ラテ！オリジナルマグカップ付き」プラン(6200円)も要チェック。
好みに合わせて店舗を選ぶもよし、期間が長いので全店を制覇するもよし、楽しみ方はいろいろ。店舗によって開催期間や営業時間が異なるので、事前にチェックして「マツケンサンバ供廚寮こΥ僂魎能しよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
